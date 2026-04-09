Estatística extremamente dolorosa para Arne Slot reflete exatamente a diferença de nível entre o PSG e o Liverpool

O Liverpool passou por grandes dificuldades em Paris na quarta-feira e registrou uma estatística notável. A equipe de Arne Slot mostrou-se impotente no ataque contra o Paris Saint-Germain (2 a 0) na Liga dos Campeões.

Após a vitória em casa, o PSG está bem posicionado para garantir uma vaga nas semifinais. Gols de Désiré Doué e Kvicha Kvaratskhelia garantiram a vitória aos parisienses.

O Liverpool passou por grandes dificuldades na capital francesa. Giorgi Mamardashvili fez algumas boas defesas para os Reds, o que significa que a disputa ainda não está totalmente decidida. Na próxima terça-feira, será disputada a partida de volta em Anfield.

Notável foi o fato de a equipe de Arne Slot não ter conseguido produzir nenhum chute a gol durante toda a partida. De acordo com a Opta, o Liverpool teve um valor de gols esperados (xG) de apenas 0,18.

A última vez que o Liverpool não conseguiu realizar nenhum chute a gol na Liga dos Campeões foi na partida contra a Atalanta em 2020. Na ocasião, os Reds perderam a partida da fase de grupos por 0 a 2 em casa.

Além disso, não é a primeira vez nesta temporada que essa estatística ocorre. Em 8 de janeiro de 2026, o Liverpool também não conseguiu registrar nenhum chute a gol na partida da Premier League contra o Arsenal (0 a 0).

No último sábado, o Liverpool foi eliminado nas quartas de final da FA Cup após uma derrota por 4 a 0 para o Manchester City. Também existe a possibilidade de o atual campeão nacional ser eliminado da Liga dos Campeões, o que deixaria a equipe atuando apenas no campeonato nacional. Na Premier League, o time ocupa atualmente a quinta posição, cinco pontos atrás do quarto colocado, o Aston Villa. Com isso, ainda tem chances de garantir uma vaga na Liga dos Campeões para a próxima temporada.