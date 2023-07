Estafe de Arturo Vidal trabalha para levar propostas ao Flamengo pelo volante

Diretoria rubro-negra não fará esforço para manter o volante chileno no clube

Pouco utilizado pelo técnico Jorge Sampaoli, Arturo Vidal pode deixar o Flamengo em breve. Na última semana, segundo soube a GOAL, o estafe do atleta esteve no Rio de Janeiro e se reuniu com o jogador para falar sobre o futuro. Em pauta, a possibilidade de uma transferência ainda nesta janela.

Vidal tem contrato com o Flamengo até dezembro deste ano e não terá o vínculo renovado. Nos bastidores, o entendimento é de que a contratação não atingiu o patamar esperado. Desta forma, caso chegue uma oferta pelo chileno, a diretoria rubro-negra não vai dificultar a saída por entender que abrigará uma boa brecha na folha salarial. O volante tem um dos maiores salários do elenco.

Aos 36 anos, Vidal não se firmou como titular do Flamengo. O jogador nunca escondeu a insatisfação por não ter uma sequência entre os 11 iniciais. Em 2022, Dorival Júnior conseguiu segurar a onda do atleta. Início deste ano, no entanto, ele chegou a ter problemas com o então técnico Vitor Pereira.

Com a chegada de Sampaoli, Arturo Vidal teve algumas oportunidades, mas a comissão técnica enxergou que o atleta está longe de entregar o que se era esperado. A situação também causou incomodo no chileno, que recentemente deu “ok” para seus agentes buscarem um novo clube.