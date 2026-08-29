Esta é a tabela completa da Liga dos Campeões do Feyenoord

O programa completo do Feyenoord na fase de liga da Champions League já é conhecido. O time de Roterdã começa em 9 de setembro contra o FC Barcelona e fecha a fase de liga em 27 de janauri, no De Kuip, diante do RB Leipzig.

O Feyenoord teve oito adversários definidos no sorteio desta quinta-feira. Inter, FC Porto, RB Leipzig e Como 1907 vão ao De Kuip. Fora de casa, esperam por FC Barcelona, Real Betis, Galatasaray e Viking FK em quatro duelos bastante distintos.

O programa completo do Feyenoord na Champions League:





Rodada 1 – 9 de setembro

FC Barcelona – Feyenoord 18h45





Rodada 2 – 14 de outubro

Feyenoord – Como 18h45





Rodada 3 – 21 de outubro

Real Betis – Feyenoord 21h00





Rodada 4 – 3 de novembro

Feyenoord - Inter 21h00





Rodada 5 – 24 de novembro

Feyenoord – FC Porto 21h00





Rodada 6 – 8 de dezembro

Viking - Feyenoord 18h45





Rodada 7 – 19 de janeiro

Galatasaray – Feyenoord 18h45





Rodada 8 – quarta-feira, 27 de janeiro

Feyenoord – RB Leipzig 21h00





Principalmente o jogo fora de casa contra o Barcelona está entre os grandes destaques da programação. Além disso, o Feyenoord viaja a Sevilha para o duelo com o Real Betis e a Istambul para o encontro com o Galatasaray. No De Kuip, Inter e FC Porto são, no papel, os adversários mais chamativos.

Assim como no caso do PSV, os seis primeiros jogos serão disputados antes da parada de inverno. Em janeiro, acontecem as rodadas sete e oito. Um lugar entre os oito primeiros significa classificação direta para as oitavas de final. Os times que terminarem entre o nono e o 24º lugar vão para a fase intermediária, e para os que ficarem entre o 25º e o 36º lugar a temporada europeia estará encerrada.