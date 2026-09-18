Xavi Hernández divulgou sua primeira convocação como técnico da seleção holandesa. O espanhol de 46 anos já tomou algumas decisões importantes de imediato para seu primeiro período de jogos internacionais.
Anteriormente, já era sabido que alguns internacionais habituais estão fora. Matthijs de Ligt, Jerdy Schouten, Frenkie de Jong e Xavi Simons ainda se recuperam de lesões, enquanto Ian Maatsen e Mats Wieffer se lesionaram recentemente.
Na manhã de sexta-feira, o setorista da seleção holandesa Maarten Wijffels, do Algemeen Dagblad, já havia sinalizado que o capitão Virgil van Dijk seguirá como internacional e que Ruben van Bommel fará sua estreia na convocação da seleção holandesa. A informação procede.
Além de Van Bommel, o meio-campista do Feyenoord Gjivai Zechiël estreia na seleção holandesa. Seu companheiro de equipe Luciano Valente não foi convocado desta vez, assim como Kees Smit (AZ).
Também chama atenção o fato de que Joey Veerman, ignorado por Ronald Koeman, retorna à seleção holandesa sob o comando de Xavi. Já os veteranos Memphis Depay e Wout Weghorst não foram convocados.
Os internacionais convocados da seleção holandesa se apresentam na segunda-feira, 21 de setembro de 2026, para o início do renovado período combinado de jogos de seleções.
Xavi e seu grupo se preparam para quatro partidas da Liga das Nações: contra a Alemanha (em casa) em 24 de setembro, Sérvia (fora) em 27 de setembro, Grécia (fora) em 1º de outubro e Sérvia (em casa) em 4 de outubro.
Convocação completa da seleção holandesa
Goleiros: Bart Verbruggen (Brighton & Hove Albion), Robin Roefs (Sunderland), Mark Flekken (Bayer Leverkusen).
Defensores: Denzel Dumfries (Real Madrid), Jeremie Frimpong (Liverpool), Lutsharel Geertruida (PSV), Jurriën Timber (Arsenal), Virgil van Dijk (Liverpool), Jan Paul van Hecke (Tottenham Hotspur), Nathan Aké (Fenerbahçe), Micky van de Ven (Tottenham Hotspur), Jorrel Hato (Chelsea).
Meio-campistas: Ryan Gravenberch (Liverpool), Tijjani Reijnders (Al-Qadsiah), Joey Veerman (Borussia Dortmund), Quinten Timber (Crystal Palace), Teun Koopmeiners (Juventus), Kenneth Taylor (Lazio), Justin Kluivert (Bournemouth), Gjivai Zechiël (Feyenoord).
Atacantes: Crysencio Summerville (Al-Hilal), Donyell Malen (AS Roma), Brian Brobbey (Sunderland), Cody Gakpo (Liverpool), Noa Lang (Napoli), Ruben van Bommel (PSV).