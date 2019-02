"Espero ser o pai de Higuaín no futebol", diz Sarri

Treinador italiano mostra muita confiança no atacante argentino que fez a melhor temporada da sua carreira no Napoli comandado por Sarri

Maurizio Sarri está bastante satisfeito com a chegada de Gonzado Higuaín ao Chelsea. Para o treinador italiano, o atacante que já jogou sob seu comando no Napoli se encaixa perfeitamente no estilo de jogo. De acordo com o The Guardian, Sarri diz que espera ser o "pai" de Higuaín no futebol.

"Eu espero que eu seja o pai no futebol [de Higuaín]", disse Sarri que fez questão de deixar claro que se referia apenas ao futebol. "Eu não conheço a mãe de Gonzalo", disse, aos risos, o treinador.

Sarri olhou para o histórico do atacante e destacou a sua capacidade de melhora diante das situações difíceis da carreira.

"No momento está muito determinado. Na minha primeira temporada no Napoli, ele chegou dedpois devido à Copa América. Ele errou um pênalti na última partida da Serie A e depois perdeu o pênalti na final. Mas ele reagiu muito bem, estava muito a fim e teve uma temporada excepcional. Ele é capaz de reagir bem às dificuldades. Eu acho que ele pode ter uma ótima temporada, ou uma metade de temporada", falou Maurizio.

(Foto: Getty Images)

O treinador também falou que às vezes Higuaín precisa de um tratamento especial para que tenha sempre confiança. Alguns erros da carreira deixaram sua imagem um pouco desgastada e Sarri mostra que mesmo assim é importante incentivar o argentino.

"Ele precisa de confiança antes de qualquer coisa. Ele precisa ter um relacionamento bom o treinador e com os companheiros de equipe. Às vezes ele precisa de uma mensagem do treinador na coletiva de imprensa. Tudo isso veremos mais para frente", falou o treinador.