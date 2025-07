"Esperem mudanças" - Gareth Bale aposta que outros seguirão caminho de Rodrygo no Real Madrid e que Xabi Alonso não terá medo de dispensar ninguém

Atacante brasileiro tem tido nome vinculado a uma transferência nesta janela de meio de ano

O QUE ACONTECEU?

O brasileiro Rodrygo é um dos jogadores que perderam espaço no Real Madrid sob o comando do novo técnico. Sua participação limitada no Mundial de Clubes aumentou os rumores de um possível interesse do Arsenal.

O CONTEXTO

Xabi Alonso prometeu resolver os problemas herdados de Carlo Ancelotti e não tem medo de tomar decisões importantes — e polêmicas. Isso pode significar ainda mais estrelas no banco de reservas no Santiago Bernabéu.

O QUE BALE DISSE

A ex-estrela dos Blancos afrimou à ESPN FC TV: “Acho que, se você olhar o que ele fez no Leverkusen, sim, e agora ele provavelmente tem jogadores ainda melhores à disposição e imagino que um orçamento de transferências maior. Então, gostaria de pensar que o Xabi tem o respeito dos jogadores e que eles vão jogar por ele. Espero mudanças importantes e que o time jogue como ele quer — e se não jogarem, não acho que o Xabivai hesitar em deixar alguém de fora".

VOCÊ SABIA?

Kylian Mbappé marcou 44 gols na sua temporada de estreia, mas não conseguiu levar o Real Madrid aos tão esperados títulos.

Bale comentou sobre o camisa 9 francês: “É complicado, porque ele continua marcando gols, fazendo coisas boas, só que o time não ganhou nada nesta temporada. No Real Madrid, esperam que você vença tudo. Então, é difícil, porque ele ainda entrega dentro de campo, mas talvez falte aquele momento decisivo".

"Então cabe agora ao Xabi encontrar o equilíbrio entre pressionar e tirar o melhor dele, economizando energia para quando for necessário. Não quero criticá-lo e dizer que teve uma temporada ruim por causa dos gols e tudo mais. Mas, pelo nome que tem, pelo que esperam dele, é claro que sempre vão exigir mais", concluiu.

O QUE VEM POR AÍ PARA O REAL MADRID?

O clube já contratou Trent Alexander-Arnold e Dean Huijsen, vindos de Liverpool e Bournemouth, respectivamente — e mais movimentações devem acontecer nesta janela de transferências.