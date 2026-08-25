Xavi Hernández foi apresentado na tarde desta terça-feira como o novo técnico da seleção holandesa. Em sua primeira coletiva de imprensa no cargo, uma coisa chama imediatamente a atenção dos espectadores: para muitos, o espanhol fala inglês muito bem, e a comparação com o técnico do Ajax, Míchel Sánchez, logo é feita.

O jornalista do De Telegraaf Jeroen Kapteijns também nota a diferença. "O novo técnico da seleção, Xavi Hernández, pelo menos se expressa em inglês muitas vezes melhor do que o técnico do Ajax, Míchel. Isso é, sim, um grande ponto positivo na comunicação", escreveu ele no X.

Outro espectador também percebe que Xavi tem pouca dificuldade com o idioma: "Os jornalistas estão tendo mais dificuldade com o inglês deles do que Xavi."

Além do domínio do inglês, a postura do novo técnico também causa boa impressão de imediato. "Xavi já tem presença de cara, isso é bom de ver", escreveu William-James no X.

Xavi começa sua coletiva destacando sua ligação com a Holanda. "Como vocês sabem, tenho muita conexão com este país. Meu sentimento hoje é que estou indo para a universidade do futebol. Aprendi muito durante a minha carreira como jogador e como treinador", disse o catalão.

Na sequência, o técnico expressa sua confiança na atual geração da seleção holandesa. "Pessoalmente, acredito muito nesta geração. Como vocês sabem, temos muitos talentos, mas o mais importante para mim é criar um time, um grupo e uma grande família, para que possamos competir bem."

Xavi também não deixa dúvidas de cara sobre a forma como quer que a equipe jogue. "Tecnicamente, queremos ser um time muito corajoso, dominar a partida e tomar a iniciativa com a bola. Ao mesmo tempo, nosso objetivo é mostrar a todos um time com paixão, vontade e ambição. Isso é muito importante para mim como treinador."











