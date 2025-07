Espanha x Portugal: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Eurocopa Feminina 2025

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (3), no Wankdorf Stadium; confira a transmissão e outras informações do jogo

Espanha e Portugal se enfrentam nesta quinta-feira (3), às 16h (de Brasília), no Wankdorf Stadium, em Berna, na Suíça, pela 1ª rodada do Grupo B da Eurocopa Feminina 2025. A partida terá transmitida ao vivo da CazéTV, no YouTube (confira a programação completa).

Atual campeã mundial, a Espanha chega à Euro 2025 embalada por cinco vitórias consecutivas e com o objetivo de, enfim, conquistar seu primeiro título continental. A equipe de Montse Tomé terminou as Eliminatórias invicta e líder de seu grupo. Após cair nas quartas de final em cada uma das três edições da Euro, a La Roja mira ir além em um grupo complicado que também inclui Itália e Bélgica.

Portugal, por sua vez, chega à Euro com a missão de avançar pela primeira vez ao mata-mata, após eliminações na fase de grupos das edições de 2017 e 2022. Francisco Neto e suas comandadas se classificaram por meio dos playoffs e tiveram preparação conturbada, terminando em último no seu grupo da Nations League. Ademais, as portuguesas não vencem há cinco partidas.

Prováveis escalações

Espanha feminino: Coll; Batlle, Méndez, Aleixandri e Carmona; López, Guijarro e Putellas; Caldentey, Pina e González. Técnica: Montse Tomé.

Portugal feminino: Teixeira; F. Pinto, Costa e Seica; Borges, Jacinto, Norton, T. Pinto e Amado; D. Silva e J. Silva. Técnico: Francisco Neto.

Desfalques

Espanha feminino

Sem desfalques divulgados.

Portugal feminino

Sem desfalques divulgados.

Quando é?