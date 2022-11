Espanha x Costa Rica: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Copa do Mundo

Seleções estreiam no Grupo D do Mundial do Qatar nesta quarta-feira (23); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Espanha e Costa Rica estreiam no Grupo D da Copa do Mundo do Qatar nesta quarta-feira (23), às 13h (de Brasília), no Al Thumama Stadium. A partida terá transmissão ao vivo da TV Globo, na TV aberta, do SporTV, na TV fechada, do FIFA+, no streaming, e dos canais CazéTV (YouTube) e casimito (Twitch), do streamer Casimiro. Na GOAL, o torcedor pode acompanhar o jogo em tempo real.

As transmissões com suas devidas narrações e comentaristas ainda não foram confirmadas pelas emissoras.

A Espanha chega para o Mundial após garantir a classificação na liderança do Grupo B das Eliminatórias Europeias, com 19 pontos conquistados (na frente de Suécia, Grécia, Geórgia e Kosovo). Com 99 gols marcados em Copas, a seleção entra em campo podendo marcar o seu centésimo gol na história da competição. O artilheiro da seleção é o ex-atacante David Villa, que balançou as redes nove vezes em três edições (três em 2006, cinco na campanha do título em 2010 e uma em 2014).

À véspera da estreia, o técnico Luis Enrique não contou com Dani Carvajal e Hugo Guillamón no treinamento da última segunda-feira (21). De acordo com o treinador, "os aparelhos de ar condicionado começam a ter consequências na saúde dos jogadores".

Do outro lado, a Costa Rica chega à Copa após bater a Nova Zelândia por 1 a 0, na final da repescagem. Espera-se que o técnico Suárez coloque sua equipe em um 4-3-3. Keylor Navas está confirmado no gol, enquanto Francisco Calvo deve ser acompanhado no meio da defesa por Oscar Duarte, com Carlos Martinez e Bryan Oviedo nas laterais.

Escalações

Escalação do provável da Espanha: Simon; Carvajal, Laporte, P Torres, Alba; Pedri, Busquets, Gavi; F Torres, Morata, Fati.

Escalação do provável da Costa Rica: Navas; C Martinez, Calvo, Duarte, Oviedo; Tejeda, Bennette, G Torres; Borges, Contreras, Campbell.

Desfalques

Espanha

Lesionado, Jose Gaya foi forçado a deixar a seleção, com Alejandro Balde convocado como seu substituto, mas La Roja não tem problemas físicos no momento.

Costa Rica

A Costa Rica não possui desfalques confirmados.

Melhores apostas e dicas

A Espanha é favorita contra a Costa Rica nas odds do site de apostas esportivas da Betsson. Para cada $ 1 apostado, paga-se $ 1,15 na vitória da seleção espanhola, $ 8,10 no empate e $ 1,19 caso a Costa Rica vença.

Outra odd popular é com base nos gols marcados no jogo. Para este duelo, paga-se $ 1,66 para quem acredita que haverá mais de que 2,5 gols no jogo, e $ 2,30 para quem não acredita nessa possibilidade. Há também a chance de apostar qual time irá balançar as redes primeiro, pagando-se $ 1,16 se for a Espanha, $ 6,40 se for a Costa Rica, e ainda $ 17 caso não haja gols na partida.

Espanha e Costa Rica: Participações em Copas

Fora de apenas seis Copas do Mundo (1930, 1938, 1954, 1958, 1970 e 1974), a Espanha fará a sua 16ª participação No Mundial do Qatar. Em 63 jogos disputados, contabiliza 30 vitórias, 15 empates e 18 derrotas. Em 2010, a seleção da Espanha levantou o troféu após a vitória sobre a Holanda por 1 a 0 na final.

Já a Costa Rica chega para a sua sexta Copa do Mundo. Anteriormente, disputou em 1990, 2002, 2006, 2014, 2018, e a sua melhor colocação foi no Mundial do Brasil, quando chegou às quartas de final, mas foi eliminado pela Holanda nos pênaltis por 4 a 3. No tempo normal, empatou sem gols.

Quando é?