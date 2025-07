Espanha x Bélgica: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Eurocopa Feminina 2025

Com inícios distintos, seleções se enfrentam pela segunda rodada do grupo B do torneio

Espanha e Bélgica entram em campo nesta segunda-feira (7), às 13h (horário de Brasília), em confronto válido pela segunda rodada do grupo B da Eurocopa Feminina 2025. A partida acontece na Stockhorn Arena, em Thun, e tem transmissão ao vivo da CazéTV (confira a programação completa de futebol aqui). Em busca de seu primeiro título da competição, a Espanha começou com o pé direito: uma goleada categórica por 5 a 0 sobre Portugal. Embaladas pelo resultado, a seleção treinada por Montserrat Tomé mira seu segundo triunfo para encaminhar ou já garantir classificação ao mata-mata. A Bélgica, por sua vez, vem de revés na estreia. Derrotada por 1 a 0 pela Itália, a equipe comandada pela recém-chegada islandesa Elísabet Gunnarsdóttir busca uma reação, apesar do poderoso adversário, para seguir com chances de avançar no torneio. Mais artigos abaixo 📱Veja a GOAL direto no Whatsapp, de graça! 🟢 Prováveis escalações Espanha: Coll; Batlle, Paredes, Aleixandri, Carmona; Guijarro, Putellas, Bonmatí; Pina, Caldentey, Esther. Técnica: Montserrat Tomé Bélgica: Lichtfus; Deloose, Tysiak, Kees, Cayman, Janssens; Toloba, Vanhaevermaet, Missipo, Eurlings; Wullaert. Técnica: Elísabet Gunnarsdóttir Próxima partida Eurocopa Feminina ESP BEL Prévia da partida Desfalques Espanha Sem ausências confirmadas. Bélgica Sem ausências confirmadas. Quando é? Data: segunda-feira, 7 de julho de 2025

Stockhorn Arena, Thun - Suíça Arbitragem: Katalin Kulcsár-HUN (árbitra), Anita Vad-HUN e Irina Pozdejeva-LIT (assistentes), Stéphanie Frappart-FRA (quarta árbitra), Tamás Bognár-HUN (VAR) e Momcilo Markovic-SER (assistente VAR)