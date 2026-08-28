Escapou da morte: vítima da piscina em Cagliari deixa a UTI

Depois de dias difíceis em que quase perdeu a vida, o Cagliari e sua torcida respiraram aliviados: o jovem atacante Yaël Trepy recebeu alta do hospital em boas condições, encerrando o capítulo de um acidente aterrorizante em uma piscina que quase pôs fim à sua carreira antes mesmo de ela começar.

O jogador francês deixou o hospital universitário de Sassari "Santissima Annunziata", após um período de tratamento que durou cerca de duas semanas, superando assim a fase mais difícil desde o acidente.

Os detalhes do episódio remontam a 16 de agosto, quando Trepy quase se afogou dentro de uma piscina em uma vila na região da Baixa Sardenha, próxima à Costa Esmeralda. Se não fosse a rápida intervenção das equipes de emergência, que o transportaram de helicóptero até o hospital, as consequências teriam sido catastróficas.

O jovem atacante foi imediatamente levado para a UTI, onde permaneceu em coma induzido por 48 horas, antes de despertar e iniciar uma jornada de recuperação gradual. Em seguida, foi transferido para a ala de pneumologia para dar continuidade ao tratamento, com garantias médicas de que não havia nenhum dano físico significativo.

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Não foi um milagre, mas o trabalho de um sistema eficaz

Em um comunicado médico emocionante divulgado pela rede "Sky Sport", o professor Pietro Pirina, diretor do setor de pneumologia clínica e intervencionista do hospital universitário de Sassari, afirmou: "O paciente deixa o hospital em boas condições clínicas gerais, após um percurso de tratamento que mostrou uma recuperação gradual e notável".

E acrescentou: "Os exames realizados durante o período de internação mostraram uma melhora em seu quadro, o que nos permitiu planejar sua alta com tranquilidade. Se nos últimos dias alguns falaram em milagre, nós preferimos falar sobre o trabalho de um sistema que provou sua eficácia".

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Começa a fase de reabilitação

Trepy deixou o hospital na companhia de sua mãe e com um largo sorriso, após se despedir da equipe médica, do diretor-geral e do diretor médico do hospital.

Seu próximo destino deverá ser a cidade de Arco, na província de Trento, onde dará continuidade ao seu programa de reabilitação, antes de se submeter a mais exames detalhados para avaliar a possibilidade de seu retorno às competições esportivas e a recuperação de seu preparo físico.