Escapou da armadilha dos empréstimos: Al Ahli contrata o rejeitado do Al Hilal

O Al-Ahli, da Arábia Saudita, fechou uma de suas pendências ofensivas no mercado de transferências de verão, após anunciar neste sábado a contratação oficial de Abdullah Radif, atacante do Al-Hilal, para que o jogador comece uma nova fase de sua carreira com a camisa do campeão asiático.

Radif não é estranho ao futebol saudita, já que se formou na academia do Al-Hilal e passou pelas categorias de base do clube, antes de conseguir a oportunidade de subir ao time principal em 2021. No entanto, sua trajetória ao longo dos últimos anos tomou um rumo diferente, depois de viver várias experiências com clubes da Roshn League por empréstimo.

Experiências múltiplas e números díspares

A jornada de Radif fora do Al-Hilal começou pela porta do Al-Taawoun, onde disputou 15 partidas durante seu período de empréstimo, nas quais conseguiu marcar dois gols, antes de se transferir para o Al-Shabab e disputar 20 partidas, nas quais fez 3 gols.

O jovem atacante viveu outra experiência com o Al-Ittifaq, na qual também conseguiu marcar 3 gols, mas desta vez em 28 partidas, antes de sua última parada ser no Al-Feiha, onde disputou 8 partidas sem marcar nem dar assistência para nenhum gol.

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Esses números refletem a trajetória de um jogador que ainda busca estabilidade técnica e a oportunidade que lhe dê mais espaço para mostrar suas qualidades ofensivas, algo que pode encontrar no Al-Ahli na próxima fase.

A camisa número 21 e um novo começo

O Al-Ahli apresentou oficialmente seu novo jogador, que vestirá a camisa número 21 no time, começando assim sua experiência em um dos mais destacados clubes do futebol saudita e continental.









A transação acontece em um momento em que o Al-Ahli busca reforçar suas opções ofensivas, especialmente com o aumento do nível de ambições do time após conquistar o título da Liga dos Campeões da Ásia de Elite nas duas últimas edições.

Radif espera que sua experiência no Al-Ahli seja diferente de suas paradas anteriores e que lhe dê a continuidade de que precisa para deixar a condição de jogador emprestado e se tornar um elemento titular capaz de deixar sua marca em um dos grandes da Roshn League.