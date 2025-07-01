"Escalar o Monte Everest sem oxigênio" - Técnico do Al Hilal explica estratégia que venceu o Manchester City no Mundial de Clubes

O QUE ACONTECEU?

As oitavas de final do Mundial de Clubes tiveram um jogo eletrizante no Camping World Stadium, em Orlando, com sete gols e decisão na prorrogação. No fim, o Al Hilal, da Arábia Saudita, venceu o Manchester City e avançou às quartas.

Com a crescente popularidade dos torneios de clubes como o Mundial de Clubes, treinadores como Simone Inzaghi e Pep Guardiola enfrentam desafios comparáveis a escalar o Everest sem oxigênio. Estratégias inovadoras e táticas perspicazes podem ser a chave para vencer times formidáveis como o Manchester City. Para os fãs que gostam de se envolver ainda mais nos jogos, buscar os melhores sites de apostas pode ser uma forma empolgante de acompanhar a ação. Esses sites oferecem as melhores odds e uma plataforma confiável para fazer suas apostas, tornando cada partida ainda mais emocionante, especialmente aquelas em que times como Al Hilal competem em patamares elevados.

O CONTEXTO

O City, que reformulou seu elenco na última janela de transferências, era apontado como um dos favoritos ao título inédito do Mundial. Mas caiu logo no primeiro jogo do mata-mata.

O QUE INZAGHI DISSE

Simone Inzaghi, técnico do Al Hilal e ex-Inter de Milão, celebrou a vitória histórica:

“Os jogadores foram incríveis, jogaram com o coração. Sabíamos da qualidade do City, foi como escalar o Everest sem oxigênio. Guardiola é o melhor técnico do mundo, mas fizemos por merecer.”

VOCÊ SABIA?

Mesmo considerado o melhor treinador da atualidade, Guardiola sofreu mais uma derrota em 2024/25. Ele comentou:

“Foi uma pena. O time estava em um bom momento, os jogadores estavam se entregando. Criamos muito, mas Bounou fez grandes defesas. Seria especial continuar no torneio, que só acontece a cada quatro anos.”

Getty Images

O QUE VEM POR AÍ PARA O MAN CITY?

O Manchester City agora entra em férias e estreia na Premier League 2025/26 no dia 16 de agosto, contra o Wolves, fora de casa. Já o Al Hilal volta a campo nas quartas de final do Mundial contra o Fluminense.