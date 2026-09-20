O PSV terá no domingo a dura missão de vencer o FC Twente no De Grolsch Veste. Peter Bosz mantém em grande parte a formação que venceu o Sparta Rotterdam por 4 a 1 na semana passada, mas não encontra espaço para Sven Mijnans, que marcou um hat-trick contra o Kasteelclub.

Matej Kovar não foi bem no 0 a 1 do Sparta, mas para Bosz isso não é motivo para deixar o goleiro de fora. Na defesa do PSV também não há mudanças: Sergiño Dest, Lutsharel Geertruida, Armando Obispo e Mauro Júnior estão entre os titulares.

Paul Wanner e Kodai Sano, que balançaram as redes contra o PSV, terão de garantir o controle no meio-campo contra o Twente. Guus Til é a peça mais avançada no meio-campo dos visitantes de Eindhoven.

Bosz rodou bastante o time contra o Sparta e deu uma chance a Sven Mijnans no comando do ataque. O jogador, originalmente meio-campista, marcou de imediato um hat-trick.

Mesmo assim, Mijnans volta a dar lugar a Ricardo Pepi. Ivan Perisic (pela direita) e Ruben van Bommel (pela esquerda) também retornam ao ataque do PSV.

Escalação do FC Twente: Unnerstall; Van Rooij, Pröpper, Nijstad, Bruns; Zerrouki, Weidmann Taha; Thorvaldsen, Weghorst, Ørjasaeter.

Escalação do PSV: Kovar; Dest, Geertruida, Obispo, Mauro Júnior; Wanner, Sano, Til; Perisic, Pepi, Van Bommel.