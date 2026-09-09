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Rian Rosendaal

Traduzido por

Escalação do Feyenoord: Van Bronckhorst surpreende com escolha para a ponta esquerda

Barcelona x Feyenoord
Barcelona
Feyenoord
Liga dos Campeões

O Feyenoord abre a temporada da Liga dos Campeões nesta quarta-feira, fora de casa, contra o Barcelona. Giovanni van Bronckhorst já divulgou a escalação dos visitantes e surpreende com sua escolha para a ponta esquerda.

Tjark Ernst vai para o gol do time de Roterdã. Givairo Read, Jeremiah St. Juste, Tsuyoshi Watanabe e Mika Mármol (da direita para a esquerda) formam a defesa do Feyenoord no Spotify Camp Nou.

Giovanni van Bronckhorst opta por nomes conhecidos no meio-campo do Feyenoord: Gjivai Zechiël, Charles Vanhoutte e Luciano Valente. Oussama Targhalline pode esperar por uma entrada no decorrer da partida em Barcelona.

Hadj Moussa, que viu uma transferência para o Al-Ittihad melar e perdeu o duelo com o NEC por ter chegado atrasado duas vezes, começa no setor ofensivo pela ponta direita. Nacho Ferri é o homem de referência no ataque, e Javi López começa, no papel, como ponta esquerda.

Reiss Nelson ainda não tem autorização de trabalho e, por isso, está fora da lista do Feyenoord. Jerayno Schalken, que causou boa impressão contra o NEC, foi levado para a Espanha por Van Bronckhorst.

Liga dos Campeões
Barcelona crest
Barcelona
BAR
Feyenoord crest
Feyenoord
FEY

Escalação do Barcelona: Joan García; Koundé, Cubarsí, Christensen, João Cancelo; Rodri, Olmo, Pedri; Yamal, Raphinha, Adeyemi

Escalação do Feyenoord: Ernst; Read, St. Juste, Watanabe, Mármol; Vanhoutte, Valente, Zechiël; Hadj Moussa, Ferri, López.

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