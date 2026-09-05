As comissões técnicas do Al-Nassr e do Al-Ittihad anunciaram a escalação titular para o aguardado clássico, na noite deste sábado, válido pela quinta rodada da Roshn Saudi League, em uma partida de grande importância diante do desejo do "Al-Alami" de manter o início perfeito, enquanto o "Al-Amid" busca reencontrar o equilíbrio e se aproximar das posições de ponta.

O confronto de hoje representa um teste duro para o Al-Ittihad, especialmente porque a equipe ocupa a quinta posição com 8 pontos nas primeiras 4 rodadas, enquanto o Al-Nassr entra no jogo na segunda colocação com 12 pontos, atrás do líder Al-Hilal apenas pelo saldo de gols, o que torna a vitória, para o "Al-Amid", uma oportunidade de reduzir a diferença e recolocar-se na disputa pela ponta.

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Cristiano Ronaldo comanda a força ofensiva do Al-Nassr

O português Cristiano Ronaldo comanda o ataque do Al-Nassr, ao lado da dupla Kingsley Coman e Sadio Mané, enquanto a comissão técnica aposta em João Félix no meio-campo. A escalação completa ficou da seguinte forma:

No gol, Nawaf Al-Aqidi.

Na defesa: Nawaf Boushal, Mohamed Simakan, Abdulelah Al-Amri e Salem Al-Najdi.

No meio-campo: Sami Costa, Angelo Gabriel e João Félix.

E no ataque, Cristiano Ronaldo, Kingsley Coman e Sadio Mané.

No banco de reservas do Al-Nassr sentam-se Bento, Nader Al-Sharari, Saad Al-Nasser, Awad Aman, Abdullah Al-Khaibari, Ayman Yahya, Saad Haqawi, Sami Al-Najei e Abdullah Al-Hamdan, com o técnico Ange Postecoglou dispondo de uma série de alternativas capazes de mudar a cara do jogo em suas diferentes fases.

En-Nesyri fora dos planos para o time titular

Do outro lado, o alemão Jens Wissing, treinador do Al-Ittihad, surpreendeu a torcida ao deixar o marroquino Youssef En-Nesyri fora da escalação titular e apostar no francês Georges Ilenikhena para comandar o setor ofensivo no clássico, uma decisão que dá ao jovem atacante uma chance importante de se afirmar em um dos jogos mais difíceis da temporada.

A escalação do Al-Ittihad ficou assim:

Raiković no gol.

Linha defensiva: Fares Abdi, Danilo Pereira, Hassan Kadesh e Al-Julaidan.

No meio-campo: Moktar Ali, Dion Lopy e Houssem Aouar, enquanto o ataque é comandado por Georges Ilenikhena, ao lado de Steven Bergwijn e Ahmed Al-Ghamdi.

Por outro lado, o Al-Nassr busca conquistar sua quinta vitória consecutiva e manter o aproveitamento perfeito, enquanto o Al-Ittihad espera aproveitar os fatores casa e torcida e contar com seus novos elementos ofensivos para interromper a sequência do "Al-Alami" e se reconciliar com sua torcida, em um clássico cujo resultado pode ser determinante para o formato da disputa nas próximas rodadas.