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Al Nassr vs Al Taawoun: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Traduzido por

Escalação do Al-Nassr contra o Al-Ain: Postecoglou surpreende Pinto e muda a cara do time!

Al-Ain x Al-Nassr
Al-Ain
Al-Nassr
Liga dos Campeões da Ásia
A. Postecoglou
Emirados Árabes Unidos
Arábia Saudita
Austrália

O treinador australiano surpreende a todos de uma forma diferente

O australiano Ange Postecoglou, técnico do Al-Nassr, fez questão de mudar a maneira como sua equipe joga para enfrentar o Al-Ain, dos Emirados Árabes Unidos, na noite desta terça-feira, pela primeira rodada da Liga dos Campeões da Ásia de Elite.

O treinador australiano decidiu apostar no esquema 3-4-3, ao contrário da formação que utilizou na maioria das partidas anteriores, representada por um desenho tático composto por 4-3-3 ou 4-2-3-1.

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Além disso, o ex-técnico do Tottenham decidiu escalar Nawaf Al-Aqidi entre os titulares no lugar do goleiro brasileiro Bento, após uma série de erros cometidos pelo último e a instabilidade em seu nível de atuação.

O Al-Nassr busca se reconciliar com sua torcida depois de cair na armadilha do empate na rodada passada diante do Al-Khaleej, pelo placar de (1 a 1), em uma partida na qual os companheiros do português Cristiano Ronaldo não apresentaram o nível exigido.

Liga dos Campeões da Ásia
Al-Ain crest
Al-Ain
ALA
Al-Nassr crest
Al-Nassr
ALN

Escalação do Al-Nassr contra o Al-Ain na Elite da Ásia:

Goleiro: Nawaf Al-Aqidi.

Defesa: Iñigo Martínez - Abdulelah Al-Amri - Mohamed Simakan.

Meio-campo: Nawaf Boushal - Sammy Costa - Abdullah Al-Khaibari - Saad Al-Nasser.

Ataque: João Félix - Ronaldo - Sadio Mané.

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