O Ajax enfrenta novamente o FC Sion nesta quinta-feira à noite, nos playoffs da Conference League. O técnico Míchel divulgou a escalação para a partida na Johan Cruijff ArenA, que começa às 20h e será transmitida pela Ziggo Sport.

Marc-André ter Stegen estará no gol na Johan Cruijff ArenA. Anton Gaaei (pela direita) e Caio Henrique (pela esquerda) serão os laterais do Ajax. Aaron Bouwman e Youri Baas formam o miolo da defesa do time de Amsterdã. Daley Blind ainda não está em condições físicas suficientes para atuar.

Youri Regeer terá a missão de dar controle ao meio-campo do Ajax. Davy Klaassen e o recém-contratado Julian Brandt serão responsáveis pela ligação com a linha de ataque.

Steven Berghuis, que parece estar liberado para deixar o Ajax, começa na ponta direita contra o Sion. Oscar Gloukh será o ponta esquerda, com Marcos Leonardo novamente como centroavante mais avançado da equipe da casa. Kasper Dolberg será, portanto, reserva mais uma vez.

O Ajax venceu por 4 a 2 em solo suíço na semana passada. A fase de liga da Conference League está, portanto, muito próxima para a equipe do técnico Míchel, embora o Sion não possa ser subestimado.

Escalação do Ajax: Ter Stegen; Gaaei, Bouwman, Baas, Caio Henrique; Regeer, Klaassen, Brandt; Berghuis, Marcos Leonardo, Gloukh

Escalação do FC Sion: