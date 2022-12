Escalação: Brasil pode ter retorno de Alex Sandro contra a Croácia

Lateral foi a campo novamente, treinou com o grupo e pode ficar à disposição de Tite

Alex Sandro voltou a treinar com o grupo nesta quarta-feira, durante atividade no Grand Hamad, local que está servindo como CT da seleção brasileira no Qatar. Com isso, o lateral-esquerdo tem boas chances de ficar à disposição contra a Croácia, nesta sexta.

O jogador participou do aquecimento e de uma parte do trabalho tático da equipe. Ele tratou uma lesão no quadril, que sofreu durante a partida contra a Suíça, pela segunda rodada do grupo G. A expectativa era de que ele estivesse em campo contra a Coreia do Sul, mas Tite optou por preservar o jogador e dar mais tempo para que ele pudesse se recuperar e assim voltar 100% para ajudar a equipe.

O treino desta quinta-feira será determinante para saber se Alex Sandro retorna ao time entre os titulares ou no banco de reservas. Caso volte entre os 11, a tendência é que Tite saque Militão e Danilo retorno a lateral-direita. Sendo assim a escalação seria: : Alisson, Danilo, Thiago Silva, Marquinhos e Alex Sandro (Éder Militão); Casemiro e Lucas Paquetá; Raphinha, Neymar, Vini Jr e Richarlison.

A equipe titular de Tite tem 120 minutos a menos em campo que os croatas e a parte física pode fazer a diferença nas quartas de final da competição. A seleção brasileira enfrenta a Croácia nesta sexta-feira às 18h no horário local (às 12h do Brasil).