Escalação: Brasil deve ter Danilo na lateral esquerda e Militão na direita contra a Coreia do Sul

Alex Sandro segue fora para o início do mata-mata da Copa do Mundo, e lateral da Juventus reforça a defesa após lesão

A seleção brasileira encerrou a preparação para encarar a Coreia do Sul nesta segunda-feira (5), pelas oitavas de final da Copa do Mundo do Qatar. A boa notícia é o retorno de Neymar: recuperado de uma lesão no tornozelo, o atacante treinou normalmente e deve começar entre os titulares.

Mais cedo, Tite havia confirmado que Alex Sandro seria ausência para o começo do mata-mata. Sendo assim, Danilo, também recuperado, é o favorito para atuar na lateral-esquerda. Com a camisa da Juventus, o jogador já jogou diversas vezes no lado esquerdo, numa espécie de linha de três.

Vale lembrar que Alex Telles, também lateral esquerdo, sofreu uma lesão no joelho no jogo contra Camarões e teve que ser cortado. O jogador acompanha a partida diante da Coreia e, em seguida, se reapresenta ao Sevilla, da Espanha.

A principal dúvida fica por conta da lateral direita, entre Dani Alves e Éder Militão, mas a tendência atual é que Tite opte pelo jogador do Real Madrid. Sendo assim a provável escalação do Brasil é: Alisson, Éder Militão (Daniel Alves), Marquinhos, Thiago Silva e Danilo; Casemiro e Lucas Paquetá; Raphinha, Richarlison, Neymar e Vinícius Júnior.