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Traduzido por

Erro nos detalhes da negociação de Martinelli gera polêmica no Al-Hilal!

G. Martinelli
Al Hilal
Arsenal
Campeonato Saudita
Brasil
Arábia Saudita
England

Erro grave

A polêmica em torno da transferência do brasileiro Gabriel Martinelli, ponta do Arsenal, para o Al-Hilal ganhou força depois que a conta do programa "Fi Al-Marma", do canal "Al-Arabiya", cometeu um erro ao traduzir as declarações do jornalista britânico Ben Jacobs, levando este último a intervir rapidamente e revelar que o que foi publicado não corresponde ao que ele realmente disse.

Jacobs havia participado do programa "Fi Al-Marma" para falar sobre as negociações do Al-Hilal com o Arsenal para a contratação de Martinelli, antes que a página do programa publicasse na plataforma "X" um resumo de suas declarações no qual constava que o Galatasaray apresentou uma proposta no valor de 20 milhões de euros para contratar o jogador, enquanto a oferta do Al-Hilal chegou a 66 milhões de euros ao clube inglês, além de 20 milhões de euros anuais para Martinelli.

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Mas o jornalista britânico não demorou a contestar o que foi publicado, ao republicar a postagem esclarecendo que a tradução distorceu o sentido de suas declarações e que a diferença entre o que ele disse originalmente e o que apareceu na publicação é enorme.

Jacobs afirmou que sua fala não incluiu a menção de que o Galatasaray cometeu um erro em suas negociações, mas sim que estava explicando que a transferência seria boa para o Arsenal do ponto de vista financeiro, porque o Al-Hilal apresentou uma oferta cerca de 20 milhões de euros maior do que a proposta turca, esclarecendo que a comparação era entre os 45 milhões de euros do Galatasaray e os 66 milhões de euros do Al-Hilal.

Campeonato Saudita
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Al Hilal
HIL
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Ele também esclareceu que o ponto relacionado a Martinelli era completamente diferente, pois indicou que o jogador não estava aberto a se transferir para o Galatasaray, e não que o clube turco errou na condução da transferência, o que o levou a rejeitar a redação que apareceu na conta do programa.

Jacobs escreveu em sua conta: "Não foi isso que eu disse. Parece que algo se perdeu na tradução aqui", antes de acrescentar que a tradução em árabe talvez tenha transmitido mal o sentido, mas ressaltou que o resumo publicado não chega perto do que ele disse na versão original em inglês.

O episódio acontece em um momento em que a transferência de Martinelli desperta grande interesse, com o Al-Hilal se aproximando de fechar a contratação do ponta brasileiro, fazendo com que a crise da tradução acrescente um novo capítulo às negociações que ocupam a atenção das torcidas do futebol saudita e inglês.

Assim, a discussão sobre a transferência de Martinelli passou de meras negociações entre o Al-Hilal e o Arsenal a também uma polêmica na imprensa, depois que um dos mais destacados jornalistas especializados no mercado de transferências foi obrigado a corrigir suas próprias declarações e a reafirmar que a diferença entre o que ele disse e o que foi publicado foi resultado da tradução, e não do conteúdo de sua fala original.

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