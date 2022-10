Erling Haaland vai desfalcar o Manchester City na Liga dos Campeões contra o Copenhagen?

Pep Guardiola, técnico da equipe, se recusou a revelar se o atacante estará no time titular na próxima partida da Liga dos Campeões

Destaque do Manchester City no começo da temporada, Erling Haaland tem estado em excelente forma nas últimas partidas dos Citizens, sendo titular em todos os 13 jogos da equipe e marcando 19 gols. Nos duelos da Champions League, por exemplo, o atacante atuou por 204 dos 270 minutos possíveis.

No entanto, Pep Guardiola pode optar por rodar sua equipe contra o Copenhagen, na Liga dos Campeões, nesta terça-feira (11), o que pode fazer com que Haaland tenha um papel diferente no Parken Stadium.

Questionado, o treinador disse: "Amanhã vou decidir qual é a seleção do time. Tenho que falar com os jogadores, fisioterapeutas e médicos e decidir qual é o melhor. Depois veremos", disse ele a repórteres.

“É verdade que nos últimos 25-30 minutos, quando os jogos são apertados, é quando a fadiga e o risco de lesões aumentam. Mas ultimamente tivemos a sorte de marcar gols no primeiro tempo e no início do segundo, depois podemos rodar."

Na semana passada, o Manchester City goleou o Copenhagen, por 5 a 0, no Etihad Stadium. Com mais uma vitória, o time de Guardiola está a um passo de se classificar para as oitavas de final e outro bom desempenho no primeiro tempo pode abrir caminho para o treinador descansar alguns de seus principais jogadores.

Além disso, eles viajarão para Liverpool no próximo fim de semana para enfrentar o time de Jurgen Klopp, em um jogo da Premier League e Guardiola quer que seus melhores jogadores permaneçam descansados.