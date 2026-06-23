Erling Haaland causa polêmica com uma entrevista bastante curiosa sobre a França

Erling Haaland causou polêmica com uma entrevista após a partida entre a Noruega e o Senegal (vitória por 3 a 2). O atacante deu uma resposta bastante curiosa à pergunta sobre se o país está pronto para o confronto com a França.

Na madrugada de segunda para terça-feira, a Noruega venceu por 3 a 2 os campeões da Copa Africana das Nações. O atacante do Manchester City foi o destaque da partida, marcando dois gols.

Na primeira partida da fase de grupos desta Copa do Mundo, a Noruega venceu o Iraque por 1 a 4. Também nesse jogo, Haaland marcou duas vezes.

Com essas duas vitórias, a Noruega somou seis pontos em duas partidas, garantindo assim oficialmente a classificação do país escandinavo para a próxima fase da Copa do Mundo.

Na última partida da fase de grupos, a Noruega enfrentará a França em um confronto direto pela liderança do grupo. A FOX Sports perguntou a Haaland qual era sua previsão para esse confronto.

“Para ser sincero, não me importo muito com isso. Já estamos classificados e não me importo com essa partida contra a França. Eles, sem dúvida, vão nos derrotar e, depois disso, vão vencer todo o torneio”, concluiu ele.