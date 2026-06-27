Erik ten Hag quer contratar um concorrente para Wout Weghorst no PSV

Agora que Wout Weghorst finalizou sua transferência para o FC Twente, Sam Lammers quer deixar o clube o mais rápido possível. O diretor técnico Erik ten Hag pretende contratar seu substituto no PSV, segundo o jornal De Telegraaf.
Na manhã de sábado, o Twente anunciou oficialmente a transferência de Weghorst. O atacante de Borne assinou contrato de duas temporadas no Grolsch Veste.
Lammers tirou suas conclusões e quer deixar Enschede. Ele tem contrato até meados de 2027, e o Twente está aberto a uma negociação.
Ten Hag pretende trazer do PSV um novo concorrente para Weghorst. O diretor técnico tem Jesper Uneken em vista para reforçar o ataque.
Jesper Uneken é filho de Peter Uneken, que atualmente é técnico principal do VVV-Venlo. O atacante de 21 anos tem contrato até meados de 2027 em Eindhoven.
Na última temporada, ele foi emprestado pelo PSV ao RKC Waalwijk. Por esse clube, marcou 14 gols e deu 6 assistências em 35 partidas da Keuken Kampioen Divisie.