Ruud Nijstad e o FC Twente estão chegando a um acordo sobre um novo contrato, o que permitiria ao jovem talento renovar seu contrato em Enschede até meados de 2030. A notícia foi divulgada por Mounir Boualin.

Seguindo o exemplo do promissor jornalista especializado em transferências, a Voetbal International confirma que o diretor técnico Erik ten Hag está apostando tudo: Nijstad deve permanecer no Twente.

Atualmente, o zagueiro de 18 anos tem um contrato prestes a expirar, o que faz com que o PSV espere convencê-lo a mudar de clube.

O Twente também pode renovar o contrato de Nijstad para aumentar seu valor de mercado. Se ele realmente renovar por quatro temporadas, no entanto, não é improvável que o grande talento permaneça por mais tempo.

No início deste ano, Nijstad despertou o interesse de grandes clubes europeus. Fontes alemãs e espanholas confirmaram que ele estava na mira de times como Bayern de Munique, Borussia Dortmund e FC Barcelona.

Na quinta-feira, o VI divulgou a notícia de que, além do PSV, o Eintracht Frankfurt também está de olho em Nijstad. No entanto, parece que ele quer permanecer na Holanda.

De acordo com o Transfermarkt, Nijstad tem um valor de mercado de 10 milhões de euros. Até agora, ele disputou apenas 24 partidas pelo time principal do Twente.