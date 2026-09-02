Erik ten Hag é criticado por declarações sobre Sam Lammers

Erik ten Hag é alvo de críticas nesta quarta-feira no De Voetbalkantine, da ESPN. Na avaliação do programa, o diretor técnico do FC Twente deveria ter lidado melhor com a saída de Sam Lammers.

Lammers trocou o Twente pelo PSV nesta quarta-feira, que pagou dois milhões de euros pelo atacante. "Estamos felizes com a forma como fizemos isso", disse Ten Hag em uma breve reação à ESPN.

"Fomos consistentes e demos uma clareza muito boa, para que todos saibam exatamente qual é a situação. Aí cada um também pode fazer suas escolhas. Temos dois centroavantes muito bons", afirmou Ten Hag, referindo-se a Wout Weghorst e Lucas Vennegoor of Hesselink.

O setorista René Wegelaar duvida da clareza mencionada por Ten Hag. "Lammers estava em um beco sem saída. Em maio, ele indicou que não renovaria. Quando soube que Weghorst viria, pensou: vou sair daqui. Mas aí o Twente, claro, não agiu de forma elegante."

"Eles deveriam ter dito: vamos vender você no verão. Você vai jogar tudo desde o minuto um. Weghorst chega depois e então vira o número um. Mas vamos vender você de forma correta, pela porta da frente. Isso é o melhor para todas as partes. Mas, claro, eles fizeram Lammers de gato e sapato. Isso não foi bem conduzido", avaliou Wegelaar.

O apresentador Wouter Bouwman faz referência às declarações de Ten Hag sobre clareza e uma condução correta em relação a Lammers. Wegelaar, porém, não dá importância a isso.

"Ouvi outras histórias de pessoas próximas. Não foi tão claro assim. Lammers indicou que não iria renovar. O Twente queria muito vendê-lo, porque Weghorst estava chegando. E ele nunca conseguiria vencer essa disputa", afirmou o setorista do Twente.