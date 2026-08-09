Houve recentemente contato entre a KNVB e Erik ten Hag. Isso foi confirmado pelo atual diretor técnico do FC Twente em conversa com ESPN. No entanto, Ten Hag já deixou claro em um estágio inicial que não estava disponível.

Ele se arrepende disso? “Não, nós fizemos um contato preliminar, mas isso não chegou a ser uma possibilidade”, disse Ten Hag. “Não, não me arrependo. Escolhi este trabalho com total convicção, isso me dá uma energia enorme.”

“Principalmente pela forma como as coisas estão indo agora. Ainda há muita coisa a ser feita, porque estamos apenas no começo de uma bela jornada, que é o que ela precisa se tornar. Então, não, eu absolutamente não me arrependo dessa escolha.”

No momento, tudo indica que Michael Reiziger será o sucessor de Ronald Koeman, que após a decepcionante Copa do Mundo de 2026 decidiu não renovar seu contrato, que está chegando ao fim. A KNVB manteve longas conversas com Reiziger, que assim está na pole position.

Dessa forma, Ten Hag pode se concentrar totalmente em seu trabalho no Twente, onde ainda há algumas coisas a serem feitas no elenco. Assim, está sendo feito um grande esforço pela chegada de um novo atacante, o jogador de vinte anos Filip Thorvaldsen.

“Ainda queremos muito contratar um ponta direita, alguém com velocidade e que drible muito bem. Temos alguns candidatos, mas ele certamente é um bom jogador. Estamos conversando com eles e estamos conversando com o clube”, diz Ten Hag sobre o assunto.

O repórter Hans Kraay junior sugere que o Twente já teria feito uma proposta de cerca de cinco milhões de euros, mas Ten Hag não quer absolutamente dizer nada sobre isso. “De qualquer forma, não quero falar sobre isso, esse tipo de coisa deve ficar internamente. Mas está claro que ele é bem valorizado no mercado.”