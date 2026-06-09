Erik ten Hag arrecada uma quantia recorde e vende Mats Rots para o exterior

O FC Twente está em negociações com o TSG Hoffenheim sobre a transferência de Mats Rots, segundo informou Mounir Boualin na manhã desta terça-feira. O jornalista fala de um “valor recorde” para o Tukkers. Meia hora depois, Rik Elfrink revelou que o valor em questão é de dezesseis milhões de euros. Rots assinará um contrato de cinco anos na Alemanha.
O diretor técnico Erik ten Hag já está em negociações avançadas com o clube alemão.
Segundo Boualin, Rots renderá um valor recorde. Esse recorde ainda está nas mãos de Dusan Tadic, que foi vendido ao Southampton há doze anos por 14 milhões de euros.
O Hoffenheim terminou a última temporada em quinto lugar na Bundesliga e, portanto, vai disputar a Liga Europa.
No Hoffenheim, Rots encontrará outro holandês: Wouter Burger. O meio-campista chegou no verão passado, vindo do Stoke City, e teve uma excelente temporada na Alemanha.
A notícia significa, portanto, que o PSV fica de fora na disputa pelos serviços de Rots. O clube de Eindhoven o via como o sucessor ideal do jogador que está de saída, Anass Salah-Eddine, mas esse negócio não vai rolar.
Rots atuou em todas as 34 partidas da VriendenLoterij Eredivisie pela última temporada pelo FC Twente. Ele marcou quatro gols e deu quatro assistências.