Xavi Hernández avaliou o nível da Eredivisie da VriendenLoterij. Durante a entrevista coletiva em que explicou sua primeira convocação da seleção holandesa, ele falou sobre suas experiências nos estádios da Holanda.

O técnico da seleção ainda visitou Ajax x PSV (1 a 3) no início de setembro. No último domingo, ele esteve no De Kuip, onde viu o Feyenoord vencer o FC Utrecht por 5 a 0.

Quando Xavi foi questionado sobre suas conclusões a respeito do nível do Campeonato Holandês, disse: "A Eredivisie é de alto nível."

"No domingo, assisti a Feyenoord x FC Utrecht e, antes disso, por exemplo, a Ajax x PSV na Johan Cruijff ArenA. Na minha opinião, aquilo foi nível Liga dos Campeões. Foi um bom jogo, com alta intensidade das duas equipes."

"A Eredivisie tem naturalmente um bom nível, mas isso depende do clube. Os grandes clubes têm um bom nível, bons jogadores e bons talentos. Temos de ficar de olho neles", afirmou Xavi.

Enquanto Ronald Koeman fechava a porta de forma enfática para jogadores que, por exemplo, atuavam na Saudi Pro League, isso não faz diferença para o novo técnico da seleção. "Minha preferência é observar e conversar com o jogador."

"A intensidade com que o jogador atua, o ritmo, a capacidade, a ambição, a paixão e o que ele mostra em campo são o mais importante para mim. Gosto de analisar o indivíduo, porque o clube não me interessa, já que cada time joga em um sistema diferente", concluiu o treinador espanhol.