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Era a solução esperada: Enrique toma decisão surpreendente antes do clássico contra o Monaco

Luis Enrique
L. Digne
PSG x Mônaco
PSG
Mônaco
Campeonato Francês
Espanha
França

Exclusão que levanta questionamentos

O Paris Saint-Germain anunciou a lista de convocados escolhida pelo técnico espanhol Luis Enrique para o confronto contra o Monaco, na noite desta sexta-feira, pela terceira rodada do Campeonato Francês.

A lista teve uma ausência notável: a do lateral-esquerdo Lucas Digne, apesar de sua participação nos treinos coletivos da equipe na última quinta-feira, quando era forte candidato a começar como titular diante do Monaco.

Também fica de fora do duelo contra o Monaco Nuno Mendes, por suspensão, após o cartão vermelho que recebeu na partida da Supercopa da Europa, o que abria as portas para a participação de Digne na posição de lateral-esquerdo.

Porém, a ausência surpreendente deste último obrigará Luis Enrique a buscar uma solução alternativa para ocupar o setor esquerdo no confronto contra o Monaco.

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Campeonato Francês
PSG crest
PSG
PSG
Mônaco crest
Mônaco
ASM

A lista do Paris Saint-Germain incluiu, para a defesa do gol, Lucas Chevalier, Matvey Safonov e Arthur Vinho, enquanto na linha defensiva estão Achraf Hakimi, Lucas Beraldo, Marquinhos, Illia Zabarnyi, Lucas Hernández e Willian Pacho.

No meio-campo, Luis Enrique convocou Fabián Ruiz, Vitinha, Senny Mayulu, Warren Zaïre-Emery, João Neves e Ildo Fernandes.

Já no ataque, a lista incluiu Khvicha Kvaratskhelia, Ferran Torres, Ousmane Dembélé, Magnes Akliouche, Désiré Doué e Mika Godts.

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