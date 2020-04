Primeiro-ministro italiano anuncia data pra equipes retomarem treinos

Em entrevista neste domingo, Giuseppe Conte falou sobre a retomada do futebol no país

O primeiro-ministro da , Giuseppe Conte, anunciou neste domingo que os clubes de futebol do país poderão retomar as atividades em duas etapas.

No dia 4 de maio, os jogadores estão autorizados a irem à sede dos clubes para fazer atividades individuais. Os treinos coletivos poderão acontecer a partir do dia 18 do mesmo mês.

"A partir de 4 de maio, profissionais e atletas de interesse nacional poderão treinar em conformidade com as regras de distanciamento social a portas fechadas", declarou ele.

Os jogadores que atuam na primeira divisão italiana estão treinando em suas casas há quase dois meses por causa da pandemia do novo coronavírus.

Conte afirmou, no entanto, que a volta aos treinos não significa que já há uma data para as partidas da voltarem a acontecer.

"Sou fã de futebol e no começo me pareceu estranho o campeonato ter sido interrompido, mas com essa emergência até os mais fanáticos entenderam que não havia alternativa", disse o primeiro-ministro.

"Avaliaremos se existem condições para o término do campeonato suspenso e, certamente, se chegarmos a essa conclusão, o faremos garantindo medidas de segurança máxima", completou.

A Itália foi um dos países do mundo que mais sofreram com o Covid-19. O número de mortos por lá já ultrapassa 26 mil.