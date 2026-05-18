Equipe da Semana do Voetbalzone: Ronald Koeman Júnior faz história na Eredivisie

A 34ª rodada da VriendenLoterij Eredivisie chegou ao fim. O PSV não teve trabalho contra o FC Twente, o Feyenoord venceu fora de casa contra o PEC Zwolle e o Ajax dividiu os pontos com o sc Heerenveen. Estes são os destaques do fim de semana!

O Feyenoord e o PSV contribuíram com um jogador cada nesta semana. Noah Fernandez e Anis Hadj Moussa conquistaram no domingo uma vaga no Time da Semana da VZ. O Ajax não conseguiu convencer na Frísia e terá que tentar se classificar para as competições europeias através dos play-offs.

Em destaque

Ronald Koeman Junior simplesmente não pode ficar de fora após a última rodada. O filho do nosso técnico da seleção vem defendendo de forma excelente durante toda a temporada, mas ainda levou o Telstar à permanência no domingo, em visita ao FC Volendam, ao converter um pênalti.

Em Nijmegen, o NEC comemorou graças a dois gols de Noé Lebreton. Dado seu status de jogador da seleção juvenil da França, o ponta pode render muito dinheiro ao clube popular no futuro.

A Equipe da Semana do VZ: Ronald Koeman Junior (Telstar); Oliver Braude (sc Heerenveen), Sam Kersten (sc Heerenveen), Danny Bakker (Telstar), Arthur Zagré (Excelsior Rotterdam); Noah Fernandez (PSV), Sven Mijnans (AZ), Gjivai Zechiël (FC Utrecht); Anis Hadj Moussa (Feyenoord), Moussa Soumano (NAC Breda), Noé Lebreton (NEC Nijmegen).