Equipe da Semana do Voetbalzone: Ismael Saibari, o rei do PSV, atual campeão

A 29ª rodada da VriendenLoterij Eredivisie chegou ao fim. O PSV conquistou o título de campeão nacional da Holanda pela 27ª vez. Enquanto Eindhoven comemorava em grande estilo, Amsterdã e Roterdã permaneceram bastante tranquilas durante a Páscoa. Estes são os destaques do fim de semana!

Bart van Rooij é, pela enésima vez nesta temporada, o lateral-direito da Seleção da Semana da VZ. O lateral foi o herói da partida na noite de sábado na Johan Cruijff ArenA, onde o FC Twente derrotou o Ajax (1 a 2). Seu companheiro de equipe Ramiz Zerrouki também se destacou em sua cidade natal.

Em destaque

Ismael Saibari está em seus últimos meses no PSV. O meio-campista de 25 anos, em sua forma atual, não pode mais ser mantido pelo dominante campeão nacional. O jogador da seleção marroquina já soma 14 gols e 8 assistências em 25 partidas do campeonato e pode ainda aumentar seu valor de mercado durante a Copa do Mundo.

Outro jogador que pode chamar a atenção para a Copa do Mundo é o atacante do AZ, Mexx Meerdink. Caso Memphis Depay fique de fora por falta de preparo físico, ele parece ser um excelente substituto em termos de perfil. Contra o Fortuna Sittard (vitória por 2 a 0), Meerdink marcou o primeiro gol.

A Seleção da Semana do VZ: Gonzalo Crettaz (NEC Nijmegen); Bart van Rooij (FC Twente), Nick Verschuren (FC Volendam), Dies Janse (FC Groningen), Aske Adelgaard (Go Ahead Eagles); Jakob Breum (Go Ahead Eagles), Darko Nejasmic (NEC Nijmegen), Ramiz Zerrouki (FC Twente), Ismael Saibari (PSV); Mexx Meerdink (AZ Alkmaar), Maxence Rivera (sc Heerenveen).