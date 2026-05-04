Equipe da Semana do Voetbalzone: este goleiro está na mira do Ajax, do Feyenoord e do PSV

A 32ª rodada da VriendenLoterij Eredivisie chegou ao fim. O Feyenoord sagrou-se vencedor do fim de semana, ao vencer o Fortuna Sittard após a perda de pontos dos adversários. Estes são os destaques do fim de semana!

Com a vitória no final da partida, os rotterdames estão perto da classificação direta para a Liga dos Campeões. Oussama Targhalline, dominador do meio-campo, foi o grande destaque do Feyenoord no domingo.

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Anton Gaaei costuma ser alvo de críticas, mas no sábado, durante o clássico contra o PSV (2 a 2), foi um dos jogadores do Ajax que se destacou. Junto com o companheiro Mika Godts, ele criou as maiores oportunidades para o clube de Amsterdã.

Bernt Klaverboer, o talentoso goleiro do SC Heerenveen, seria uma opção interessante para o Ajax, o Feyenoord e o PSV. Contra o FC Volendam (vitória por 0 a 2), o goleiro de 20 anos manteve o gol invicto com várias defesas espetaculares.

A Seleção da Semana do VZ: Bernt Klaverboer (SC Heerenveen); Anton Gaaei (Ajax), Casper Widell (Excelsior), Anselmo García MacNulty (PEC Zwolle), Vasilios Zagaritis (SC Heerenveen); Oussama Targhalline (Feyenoord), Victor Edvardsen (Go Ahead Eagles), Gjivai Zechiël (FC Utrecht); Derensili Sanches Fernandes (Excelsior), Tobias Lauritsen (Sparta Rotterdam), Mika Godts (Ajax).