Equador x Senegal: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Copa do Mundo

Seleções buscam a classificação às oitavas de final do Mundial do Qatar; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Valendo a classificação às oitavas de final, Equador e Senegal entram em campo na tarde desta terça-feira (29), às 12h (de Brasília), em Doha, pela última rodada do Grupo A da Copa do Mundo. Quem vencer avança. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, da GloboPlay e do FIFA+, no streaming, e dos canais CazéTV (YouTube) e casimito (Twitch), do streamer Casimiro. Na GOAL, o torcedor pode acompanhar o jogo em tempo real.

Na vice-liderança do Grupo A, com quatro pontos, o Equador avança às oitavas de final com um simples empate. Na rodada de estreia, venceu o Qatar por 2 a 0, enquanto na rodada seguinte empatou com a Holanda em 1 a 1. Enner Valencia, principal artilheiro da equipe, com três gols na Copa de 2022, é tratado como dúvida. Caso não esteja apto, Jeremy Sarmiento e Kevin Rodriguez brigam pela vaga.

Já o Senegal, com três pontos, venceu o Qatar por 3 a 1 na última rodada, enquanto na rodada de estreia perdeu para a Holanda por 2 a 0. Agora, precisa vencer para conquistar a classificação. Kalidou Koulibaly e Abdou Diallo formam a defesa, enquanto Boulaye Dia e Famara Diedhiou formam a dupla de ataque.

Escalações

Escalação do provável do Equador: Galindez; Porozo, Torres, Hincapie; Preciado, Mendez, Caicedo, Estupinan; Plata, Sarmiento; Estrada.

Escalação do provável do Senegal: Mendy; Sabaly, Koulibaly, Diallo, Jakobs; Sarr, Mendy, Gueye, Diatta; Dia, Diedhiou.

Desfalques

Equador

Sem desfalques confirmados.

Senegal

A seleção de Senegal anunciou o corte de Sadio Mané antes do início da Copa do Mundo, após o atacante ter confirmada uma lesão no tendão.

Classificação da Copa do Mundo - Grupo A

POS. TIME V E D SG PTS 1º Holanda 1 1 0 2 4 2º Equador 1 1 0 2 4 3º Senegal 1 0 1 0 3 4º Qatar 0 0 2 -4 0

ARTILHEIROS DO TIME NA COPA 2022

Artilheiros do Equador na Copa 2022

Enner Valencia: 3 gols - Qatar 0 x 2 Senegal - primeira rodada (2x); Holanda 1 x 1 Equador - segunda rodada

Artilheiros do Senegal na Copa 2022

Boulaye Dia: 1 gol - Qatar 1 x 3 Senegal - segunda rodada

Famara Diédhiou: 1 gol - Qatar 1 x 3 Senegal - segunda rodada

Bamba Dieng: 1 gol - Qatar 1 x 3 Senegal - segunda rodada

Equador e Senegal: Participações em Copas

Senegal participa apenas de sua terceira Copa do Mundo. Antes da atual edição, a seleção africana disputou em 2002 e 2018, e logo na sua primeira participação avançou ao mata-mata após ter ficado em segundo lugar do Grupo A, atrás apenas da Dinamarca. Nas oitavas de final, venceu a Suécia na prorrogação por 2 a 1, enquanto nas quartas de final foi derrotada pela Turquia, também no tempo extra.

Do outro lado, o Equador está na sua quarta Copa do Mundo. Anteriormente, participou das edições de 2002, 2006, 2014. Em 2006, na Alemanha, fez a sua melhor campanha quando chegou às oitavas de final, mas foi derrotado pela Inglaterra por 1 a 0.

Quando é?