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Bart DHanis

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Enzo Fernández quer deixar o Chelsea e chega a acordo pessoal

Mercado da bola
Chelsea
Manchester City

Enzo Fernández chegou a um acordo pessoal com o Manchester City, informa Fabrizio Romano. O meio-campista argentino provavelmente já não fará mais parte da lista do Chelsea neste fim de semana para enfrentar o Brighton & Hove Albion.

Fernández quer muito acertar a transferência para o Manchester City. Ele deseja se reencontrar com seu ex-técnico Enzo Maresca.

No entanto, o Manchester City ainda não entrou em contato com o Chelsea sobre a transferência do meio-campista. Romano espera que esse contato seja feito rapidamente.

O campeão mundial, porém, não sairá barato. O Chelsea já pagou mais de 120 milhões de euros ao Benfica por Fernández em 2023.

Segundo o Transfermarkt, o jogador, que soma 49 partidas pela seleção da Argentina, vale 100 milhões de euros.

Fernández disputou 170 partidas pelo Chelsea nos últimos 3,5 anos. Nesse período, marcou 31 gols e deu 30 assistências para gols dos Blues.

Neste verão, o Manchester City já gastou mais de 200 milhões de euros em meio-campistas. Ayoubb Bouaddi chegou por 100 milhões vindo do LOSC Lille, e Eliott Anderson foi tirado do Nottingham Forest por mais de 100 milhões.

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