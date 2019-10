Enxame de vespas interrompe São Paulo x Fortaleza, no Pacaembu

Enxame de vespas interrompe partida válida pela 23º rodada do Brasileirão; extintor foi usado para controlar a situação

A partida entre e precisou ser interrompida por aproximadamente quatro minutos devido um fato inusitado: um enxame de vespas. O episódio ocorreu após o gol do time paulista, na etapa inicial. Na tentativa de cobrar escanteio, Daniel Alves acabou picado pelas vespas.

Jogador do Fortaleza, Jackson retirou a bandeirinha de escanteio com as vespas que foi conduzida até os bombeiros presentes no local. A principio, muitos acreditaram ser abelhas, porém, os bombeiros infomaram tratar-se de vespas.

As abelhas dominaram a bandeirinha no Pacaembu pic.twitter.com/xCmGibH4Mx — Diário de torcedor (@tweettorcidas) October 5, 2019

Coincidentemente, não é a primeira vez que um jogo envolvendo o Fortaleza precisa ser paralisado por conta de enxames. Em agosto, o duelo entre Fortaleza 0 e 1 , na Arena Castelão, atrasou em 20 minutos o início devido a presença de inúmeras abelhas na bandeira de escanteio.