Entrevista de Álvarez e Simeone: o que aconteceu no treino do Atlético de Madrid?

O argentino Giuliano Simeone, atacante do Atlético de Madrid, encontrou-se pela primeira vez com seu técnico, Diego Simeone, nesta quarta-feira, no treino da equipe madrilenha, isto depois de ter declarado durante a Copa do Mundo seu desejo de deixar o Atleti para realizar seu sonho.

Diversos relatos da imprensa apontaram que Álvarez pressiona fortemente para se transferir ao Barcelona, durante a atual janela de transferências de verão, em meio à insistência do Atlético de Madrid em manter seus serviços.

O jornal "Mundo Deportivo" revelou detalhes do treino do Atlético de Madrid, afirmando: "Tudo foi completamente normal, já que o atacante argentino estava, como qualquer outro, sob as ordens do Cholo, que não hesitou nem mesmo em colocá-lo na escalação titular quando o assunto era tática, formando dupla com Lemar".

E acrescentou: "Também era esperada uma conversa entre o treinador e o jogador. Ainda não se sabe se essa conversa aconteceu ou não, mas confirmamos que o atacante argentino deixou o campo de treinamento do Atlético de Madrid exatamente às onze horas da manhã, como o restante de seus companheiros de equipe".

E no campo ao lado do campo número 4 estavam Julián Álvarez, ao lado de Giuliano, Koke, Lemar, Llorente, Baena, Pubill e Grimaldo, que passaram por uma sessão de treino físico adicional com o preparador físico Luis Peñedo, e Simeone passou em determinado momento para observar seus jogadores durante o treino.

Julián parecia um pouco isolado, pois só conversou com Lemar durante os quinze minutos destinados à imprensa. Já Koke, Baena e Llorente trocavam piadas, indiferentes às câmeras que se concentravam em seu companheiro, e então começou a sessão tática.