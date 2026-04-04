Entre o sonho e o pesadelo... Quando Ali Majrashi voltará ao Al-Ahli de Jeddah?

Reportagens da imprensa revelaram a data do retorno de Ali Majrashi, lateral do Al-Ahli de Jeddah, às fileiras do time, após a lesão que sofreu com a seleção saudita no período recente.

Majrashi sofreu a lesão enquanto estava com a seleção saudita, mais especificamente após participar dos minutos finais da partida contra a Sérvia, na última terça-feira, no estádio TSC, em Belgrado, que terminou com a derrota da “Selecção Verde” por 1 a 2.

O jornal saudita “Al-Riyadiah” informou que o lateral-direito passou por exames médicos nas últimas horas, que confirmaram uma lesão por ruptura no músculo da coxa, o que significa que ele ficará afastado dos gramados por duas a três semanas.

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A equipe médica do Al-Ahli está intensificando o programa de reabilitação do jogador saudita, para que ele retorne após a partida contra o Al-Duhail, do Catar, no dia 13 de abril, nas oitavas de final da Liga dos Campeões da Ásia.

Isso ocorre apesar de algumas notícias terem confirmado que o tempo de recuperação não será inferior a três semanas, o que significa sua ausência até mesmo antes da final da Liga dos Campeões da Ásia, no dia 25 de abril, caso a equipe se classifique para ela.

O alemão Matthias Jaissle, técnico do Al-Ahli de Jeddah, contou com Mohammed Abdulrahman para compensar a ausência de Majrashi durante o confronto contra o Damac, neste sábado, no Estádio Al-Inmaa, pela 27ª rodada da Liga Roshen.

Majrashi é considerado um dos principais jogadores do Al-Ahli na atual temporada, tendo participado de 35 partidas com a equipe em diversas competições, nas quais marcou um gol e deu cinco assistências.