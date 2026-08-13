Ferran Torres, atacante do Barcelona, está próximo de se juntar ao Paris Saint-Germain e pode realizar os exames médicos na sexta-feira, ou no sábado no máximo, caso sejam acertados os detalhes finais de sua transferência entre os dois clubes.

Paris Saint-Germain e Barcelona chegaram a um acordo preliminar sobre a taxa de transferência, que gira em torno de 50 milhões de euros, além de 5 milhões de euros em bônus, enquanto o jogador não retomou os treinos com o Barcelona ontem e hoje, com a aprovação do clube.

Segundo a rede francesa "Foot Mercato", não se espera que Luis Enrique, técnico do Saint-Germain, apresse a estreia de Torres pela equipe francesa.

Acrescentou que Ferran Torres retorna de férias que duraram várias semanas após a Copa do Mundo e deve seguir um programa de treinamento individual, portanto não é esperado que jogue na Supercopa contra o Lens no próximo domingo.

Mas o Paris Saint-Germain tem como objetivo sua primeira participação no domingo, 23 de agosto, contra o Rennes, no Parque dos Príncipes, pelo Campeonato Francês, depois de ter passado mais de uma semana treinando com seus novos companheiros.

Segundo os relatos, Luis Enrique tem uma visão clara de como utilizar Ferran Torres, já que o técnico espanhol valoriza a versatilidade de suas habilidades e sua capacidade de jogar no centro do ataque ou pelas pontas, em vez da posição de atacante fixo tradicional.

Sua chegada acontece após a saída do português Gonçalo Ramos do Paris rumo ao Milan, e enquanto Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia e Désiré Doué parecem ser atualmente as opções ofensivas principais, o rodízio frequente promovido por Luis Enrique dará a Ferran tempo suficiente para jogar.

Entre as outras possibilidades cogitadas está a de recuar Désiré Doué para uma posição mais próxima do centro do ataque, o que abriria espaço na ponta para Torres.