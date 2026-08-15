Luis Enrique, técnico do Paris Saint-Germain, demonstrou sua satisfação com a chegada do atacante espanhol Ferran Torres ao elenco, afirmando que a negociação representa uma oportunidade importante para o clube parisiense reforçar suas opções ofensivas.

O Paris Saint-Germain anunciou, na manhã deste sábado, a contratação oficial de Torres, o internacional espanhol com 65 partidas pela seleção de seu país, que chega vindo do Barcelona, em uma negociação que faz parte das movimentações do clube para compensar a saída de Gonçalo Ramos, que se transferiu para o Milan em julho passado.

Torres era um dos nomes que despertava o interesse da diretoria do Paris Saint-Germain há algum tempo, antes de a negociação ser oficializada e o jogador se juntar à equipe francesa por cerca de 50 milhões de euros.

Enrique: Torres eleva a qualidade da equipe

Durante a coletiva de imprensa realizada na véspera do confronto entre Paris Saint-Germain e Lens pela Supercopa da França, Enrique recebeu uma pergunta sobre a chegada de Torres e afirmou que o clube não hesitou em aproveitar a oportunidade.

O técnico espanhol disse, conforme divulgado pela rede "Foot Mercato": "Estou feliz com a sua chegada. Acredito que passamos a ter uma equipe melhor, pois estamos sempre em busca das oportunidades disponíveis para reforçar nosso elenco".

E acrescentou: "Ele é um jogador internacional, e o conhecemos muito bem. Além disso, ele se adapta de forma perfeita, porque consegue atuar em todas as posições. E, graças à sua mentalidade, acredito que é importante contar com esse tipo de jogador".

Enrique prosseguiu: "Continuamos trabalhando com o presidente e com Luis Campos no mercado de transferências, buscando maneiras de melhorar a equipe".

Torres realizou na manhã de sábado o seu primeiro treino com os novos companheiros, mas provavelmente não estará na lista do Paris Saint-Germain para o confronto contra o Lens, no domingo, pela Supercopa.

Enrique brinca com os jornalistas sobre a escalação

Em outro momento da coletiva de imprensa, Enrique se recusou a revelar a escalação que utilizará contra o Lens, diante do desejo do Paris Saint-Germain de conquistar um novo título poucos dias depois de ter sido campeão da Supercopa da Europa em cima do Aston Villa pelo placar de 2 a 1.

Quando o técnico espanhol foi questionado se faria mudanças na escalação, respondeu em tom de brincadeira: "Se vou fazer mudanças amanhã? Você quer que eu dê algumas dicas ao adversário? Não sei, preciso conversar com a minha esposa para saber quem vai jogar".