Enrique sobre as críticas ao seu craque: Olhem para Dembélé e Barcola

Luís Enrique, técnico do Paris Saint-Germain, fez questão de defender seu zagueiro ucraniano Illya Zabarnyi, afirmando que sofrer críticas é algo natural para os jogadores em um clube do tamanho da equipe francesa.

Enrique falou em coletiva de imprensa, neste sábado, antes do confronto com o Brest amanhã, domingo, pelo Campeonato Francês, quando recebeu uma pergunta sobre as críticas dirigidas a Zabarnyi, que disputa sua segunda temporada com o Paris Saint-Germain após sua transferência para a equipe no verão de 2025 por mais de 60 milhões de euros.

Zabarnyi foi titular pela segunda vez nesta temporada no confronto contra o Slovan Bratislava, na última quarta-feira, pela Liga dos Campeões da Europa, que terminou com vitória do Paris Saint-Germain por 6 a 1.

Enrique disse, conforme divulgado pela rede RMC: "Críticas? Isso é algo natural. Se vocês se lembram, isso é natural. Quando você está em um clube como o Paris Saint-Germain, sempre haverá críticas".

E acrescentou: "Mesmo que você vença por 6 a 1, encontrará críticas aos jogadores. É muito positivo que haja esse alvoroço, porque significa que estamos em um grande clube".

Enrique evoca exemplos anteriores

O técnico espanhol não se limitou a defender Zabarnyi, mas citou uma série de jogadores do Paris Saint-Germain que também sofreram críticas em períodos anteriores, antes de alcançarem grandes sucessos com a equipe.

Ele explicou: "Lembro das críticas que Barcola, Dembélé, Doué e, claro, Luís Enrique sofreram", em referência também a si mesmo.

E continuou: "Isso é natural. Acredito que a coisa simplesmente funciona dessa forma. Temos que valorizar o fato de sermos um dos melhores clubes do mundo. Estou muito feliz com o elenco do meu time".

Zabarnyi disputou 37 partidas com o Paris Saint-Germain durante sua primeira temporada com a equipe em todas as competições, mas não conseguiu garantir um lugar fixo de titular no coração da defesa, diante da concorrência com Marquinhos e Willian Pacho.

Início difícil para o Paris

As declarações de Enrique vêm em um momento em que o Paris Saint-Germain passa por um início irregular no Campeonato Francês, após conquistar apenas dois pontos nas três primeiras rodadas.

A equipe perdeu para o Lens na Supercopa, em partida que Zabarnyi começou como titular, antes de o zagueiro ucraniano permanecer no banco de reservas nos jogos do campeonato contra o Monaco, que terminou com derrota do Paris por 1 a 2, e contra Lille e Rennes, que terminaram empatados por 2 a 2.

Zabarnyi ainda não participou de nenhuma partida do Campeonato Francês nesta temporada, apesar de sua aparição como titular no confronto contra o Slovan Bratislava pela Liga dos Campeões.

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