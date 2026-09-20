O Paris Saint-Germain conquistou uma vitória difícil sobre o anfitrião Olympique de Marseille pelo placar de 2 a 1, na quinta rodada do Campeonato Francês, após uma partida na qual os donos da casa resistiram por mais de uma hora antes de o time parisiense decidir o confronto.

O Marseille fez um primeiro tempo forte, apesar de ter entrado na partida após 3 derrotas consecutivas, e conseguiu reduzir o perigo do Paris, que careceu de eficácia diante do gol.

De Lange defendeu o chute de Nuno Mendes, enquanto a tentativa de Ousmane Dembélé passou por cima do travessão por pouco.

O Marseille desperdiçou uma preciosa chance de sair na frente aos 38 minutos, depois que Neal Maupay falhou em aproveitar o pênalti, enquanto Amine Gouiri reclamou a marcação de um pênalti após um choque com Désiré Doué dentro da área, mas o árbitro François Letexier não assinalou a infração.

No segundo tempo, o Marseille seguiu desperdiçando oportunidades, antes de o Paris aproveitar um de seus ataques para abrir o placar aos 66 minutos, quando Ferran Torres desviou de cabeça o cruzamento de Désiré Doué para dentro das redes, apenas 7 minutos após entrar como substituto.

O Marseille não se entregou, e Ángel Gómez conseguiu o empate aos 72 minutos após driblar Pacho, mas sua alegria não durou muito, pois Marquinhos recolocou o Paris Saint-Germain na frente apenas dois minutos depois, aproveitando o cruzamento de Nuno Mendes.

A missão do Marseille se complicou ainda mais depois que Timothy Weah recebeu o cartão vermelho, ao ser advertido pela segunda vez após uma falta intencional em Nuno Mendes.

Apesar de jogar com 10 jogadores, o Marseille tentou reagir nos minutos finais, mas não conseguiu igualar o placar, e o Paris Saint-Germain garantiu sua segunda vitória consecutiva no Campeonato Francês, enquanto o Marseille sofreu sua quarta derrota seguida, apesar da forte atuação que apresentou durante longos períodos da partida.