Luis Enrique, técnico do Paris Saint-Germain, manifestou seu apoio explícito à conquista da Bola de Ouro de 2026 por um dos jogadores de sua equipe, afirmando que o vencedor do prêmio individual mais importante do mundo do futebol deve sair das fileiras do clube parisiense.

O anúncio do vencedor da Bola de Ouro está marcado para o próximo dia 26 de outubro, em Londres, com a presença de vários astros do Paris Saint-Germain entre os principais candidatos, após uma temporada excepcional na qual a equipe conquistou o título da Liga dos Campeões da Europa pela segunda temporada consecutiva.

Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé e Fabián Ruiz se destacam entre os possíveis candidatos, especialmente porque este último acrescentou às suas conquistas o título da Copa do Mundo de 2026 com a seleção da Espanha.

"Esta é a minha opinião e posso estar errado"

Enrique disse, durante a coletiva de imprensa que antecede o confronto entre Paris Saint-Germain e Monaco pela terceira rodada do Campeonato Francês: "Não me importa saber quem vai vencer a Bola de Ouro, mas, na minha opinião, o vencedor deve ser um jogador do Paris Saint-Germain".

O treinador espanhol acrescentou, segundo informações da RMC: "Temos tudo. Temos jogadores que venceram todos a Liga dos Campeões, Fabián Ruiz, que venceu a Copa do Mundo, e Ousmane Dembélé, que foi coroado com a Bola de Ouro na temporada passada. Portanto, para mim, o vencedor deve ser do Paris Saint-Germain. Esta é a minha opinião, e talvez eu esteja errado".

As declarações de Enrique ocorrem num momento em que se intensifica a disputa pelo prêmio, diante da presença de outros nomes de destaque candidatos à conquista, entre eles Kylian Mbappé, que apresentou atuações individuais notáveis na Copa do Mundo de 2026, além de Lamine Yamal, Harry Kane, Lionel Messi, Rodri e Michael Olise.

Resposta a Mourinho

As declarações de Enrique vieram como resposta ao que disse José Mourinho, técnico do Real Madrid, sobre o prêmio, já que o português considera que "o vencedor da Bola de Ouro deste ano não deve ser necessariamente do Saint-Germain ou da seleção da Espanha".

Mourinho declarou no último sábado, na coletiva de apresentação da partida contra o Málaga, disputada no domingo, sobre a Bola de Ouro: "É um prêmio maravilhoso no plano individual. Este prêmio entra na história pessoal de um determinado jogador. Há cerca de 12 jogadores num nível muito alto, e temos 3 ou 4 deles (no Real Madrid)".

E acrescentou: "Para mim, a Bola de Ouro deve ir para aqueles jogadores dos quais sentimos falta para sempre quando se aposentam. Sinto falta de Maradona, (Ronaldo) Nazário, Messi, Zidane e Matthäus. Não se pode dar a Bola de Ouro a jogadores apenas por terem vencido a Liga dos Campeões ou a Copa do Mundo. Se você quer premiar o vencedor da Liga dos Campeões, dê a Bola de Ouro a Luis Enrique".

E prosseguiu: "Em relação à Espanha, De la Fuente com certeza a merece. Esta é a maior homenagem. O melhor do mundo é outra coisa, não deve ser do Paris Saint-Germain ou da Espanha. Há dois, três ou quatro, e sabemos quem são. Sabemos onde estão, estão aqui. Sabemos quem fez história individualmente neste verão".

Apesar de Mourinho não ter citado o nome de um jogador específico, relatos da imprensa indicaram que ele defende a candidatura de seu jogador francês Kylian Mbappé, que se tornou o maior artilheiro da história da Copa do Mundo, com 22 gols, na edição disputada neste ano.

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