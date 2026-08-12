Luis Enrique, técnico do Paris Saint-Germain, elogiou a personalidade demonstrada por sua equipe durante a conquista do título da Supercopa da Europa, ressaltando que obter as vitórias após um curto período de preparação não foi tarefa fácil.

O PSG conquistou o título da Supercopa da Europa pela segunda vez consecutiva, após derrotar o Aston Villa pelo placar de 2 a 1 em partida disputada na noite de quarta-feira, na cidade austríaca de Salzburgo.

Luis Enrique falou após a partida, afirmando em declarações à rede "Canal+": "Não me surpreendi, pois conheço bem os jogadores e conheço suas capacidades. Foi algo extremamente complicado, exatamente como aconteceu na temporada passada".

O treinador espanhol acrescentou, conforme destacado pela rede RMC: "Precisamos destacar o que a equipe apresentou, porque não é nada fácil quando você dispõe de apenas alguns dias de treinamentos".

Luis Enrique havia reclamado, na coletiva de imprensa realizada antes da partida, da falta de tempo e da falta de condições da maioria de seus jogadores para participar das partidas, após o retorno das férias em decorrência da participação na Copa do Mundo de 2026.

Luis Enrique elogiou a mentalidade de seus jogadores e o desejo constante deles de competir, explicando: "É muito fácil motivar esses jogadores, porque eles amam o que fazem. Acredito que a situação é praticamente ideal".

E prosseguiu: "É extremamente difícil vencer títulos de forma consecutiva, e por isso devemos aproveitar o que conquistamos, mas ao mesmo tempo precisamos ser ambiciosos e profissionais para tentar vencer tudo de novo".

O técnico do Paris Saint-Germain encerrou sua fala com uma mensagem clara sobre os objetivos da equipe, afirmando: "São essas as ambições que temos".

O PSG conquistou 4 títulos europeus consecutivos: dois na Liga dos Campeões da Europa e outros dois na Supercopa.