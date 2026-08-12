Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Age-restricted content

You’re not old enough to view betting content. You’ll be redirected to the homepage.

Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
Paris Saint-Germain v Aston Villa - UEFA Super Cup 2026Getty Images Sport

Traduzido por

Enrique: o que o Saint-Germain fez não é fácil

Luis Enrique
PSG x Aston Villa
PSG
Aston Villa
Super Copa da UEFA
Espanha
França
England
Áustria

O treinador espanhol elogia a mentalidade de seus astros

Luis Enrique, técnico do Paris Saint-Germain, elogiou a personalidade demonstrada por sua equipe durante a conquista do título da Supercopa da Europa, ressaltando que obter as vitórias após um curto período de preparação não foi tarefa fácil.

O PSG conquistou o título da Supercopa da Europa pela segunda vez consecutiva, após derrotar o Aston Villa pelo placar de 2 a 1 em partida disputada na noite de quarta-feira, na cidade austríaca de Salzburgo.

Luis Enrique falou após a partida, afirmando em declarações à rede "Canal+": "Não me surpreendi, pois conheço bem os jogadores e conheço suas capacidades. Foi algo extremamente complicado, exatamente como aconteceu na temporada passada".

O treinador espanhol acrescentou, conforme destacado pela rede RMC: "Precisamos destacar o que a equipe apresentou, porque não é nada fácil quando você dispõe de apenas alguns dias de treinamentos".

Luis Enrique havia reclamado, na coletiva de imprensa realizada antes da partida, da falta de tempo e da falta de condições da maioria de seus jogadores para participar das partidas, após o retorno das férias em decorrência da participação na Copa do Mundo de 2026.

Amistosos de clubes
Borussia Mönchengladbach crest
Borussia Mönchengladbach
BMG
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL
Supercopa da França
Lens crest
Lens
RCL
PSG crest
PSG
PSG

Luis Enrique elogiou a mentalidade de seus jogadores e o desejo constante deles de competir, explicando: "É muito fácil motivar esses jogadores, porque eles amam o que fazem. Acredito que a situação é praticamente ideal".

E prosseguiu: "É extremamente difícil vencer títulos de forma consecutiva, e por isso devemos aproveitar o que conquistamos, mas ao mesmo tempo precisamos ser ambiciosos e profissionais para tentar vencer tudo de novo".

O técnico do Paris Saint-Germain encerrou sua fala com uma mensagem clara sobre os objetivos da equipe, afirmando: "São essas as ambições que temos".

O PSG conquistou 4 títulos europeus consecutivos: dois na Liga dos Campeões da Europa e outros dois na Supercopa.

Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google