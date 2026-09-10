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Enrique muda o tom sobre Dembélé e responde à pergunta espinhosa

Bola de Ouro
Luis Enrique
O. Dembele
PSG x Slovan Bratislava
PSG
Slovan Bratislava
Liga dos Campeões
Espanha
França
Eslováquia

O treinador espanhol indica 4 estrelas do Paris para conquistar a Bola de Ouro

Luís Enrique, técnico do Paris Saint-Germain, não hesitou em elogiar seus jogadores após a grande vitória sobre o Slovan Bratislava por 6 a 1, em partida válida pela Liga dos Campeões da Europa, antes de se ver diante da espinhosa pergunta sobre a corrida pela Bola de Ouro, tendo em vista o grande número de candidatos ao prêmio em seu elenco.

O Paris Saint-Germain teve um início forte em sua caminhada europeia, apesar da largada irregular no cenário doméstico, no Campeonato Francês, onde ficou em dois empates e sofreu uma derrota.

A equipe parisiense impôs seu domínio diante do Slovan, graças ao hat-trick de Ferran Torres e aos dois gols de Ousmane Dembélé, que também deu duas assistências para o companheiro, além do gol de Fabián Ruiz.

Enrique elogia Dembélé

Luís Enrique promoveu várias mudanças em sua escalação durante a partida, poupando alguns de seus astros, enquanto Dembélé atuou por apenas uma hora, dentro do processo de recuperação gradual de sua condição física.

O treinador espanhol demonstrou grande admiração pela atuação de seu astro francês e disse, em declarações à rede Canal+ após a partida, reproduzidas pelo site "Foot Mercato": "Fizemos um trabalho excelente e jogamos muito bem."

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Em seguida, dedicou um elogio especial a Dembélé, afirmando: "Hoje, acredito que quem mais me surpreendeu foi Ousmane Dembélé. Que força! Com e sem a bola."

E acrescentou: "Isso é porque ele recebeu críticas minhas? Não, não, esse é o próprio Ousmane. Quando vejo esse nível do Ousmane, é algo muito prazeroso, e me divirto ao vê-lo todos os dias com essas ambições."

Enrique havia deixado Dembélé de fora entre os dois tempos do confronto contra o Rennes, antes de lhe conceder um período de descanso fora do centro de treinamento da equipe no início da temporada, para que recuperasse suas energias.

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Enrique abre a porta para 4 astros

O diretor técnico do Paris Saint-Germain abordou a disputa pela Bola de Ouro, tendo em vista a presença de mais de um jogador de seu elenco na lista de candidatos.

Enrique disse: "Só uma pessoa deve escolher os jogadores que participam. Tentei escolher os melhores jogadores para esta partida, mas Khvicha Kvaratskhelia e Doué são dois jogadores impressionantes."

E, quando questionado sobre a corrida pela Bola de Ouro, o treinador espanhol não restringiu sua escolha a um único jogador, afirmando: "Khvicha pode vencê-la, assim como Dembélé, Vitinha e Fabián."

E acrescentou: "Isso é algo maravilhoso para mim e para a nossa torcida. Ter esse número de jogadores capazes de vencer a Bola de Ouro."

Apesar de admitir a existência de um grande número de candidatos dentro de seu elenco, Enrique enfatizou que não é um grande apreciador dos prêmios individuais.

E disse: "Nossa torcida grita hoje: Ousmane, Bola de Ouro, mas no futuro talvez ouçamos esse grito por outro jogador."

O Paris Saint-Germain conta com 10 jogadores candidatos ao prêmio da Bola de Ouro entre os 30 candidatos, sendo eles: Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia, Achraf Hakimi, Fabián Ruiz, Nuno Mendes, Vitinha, Marquinhos, João Neves, Willian Pacho e Ferran Torres.

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