Enrique grita antes da Supercopa da Europa: não tenho jogadores

O Paris Saint-Germain vive uma preparação excepcional para a final da Supercopa da Europa diante do Aston Villa, em meio ao atraso no retorno de um grande número de seus jogadores devido à participação na Copa do Mundo, o que colocou Luis Enrique diante de um desafio incomum antes do primeiro teste oficial da nova temporada.

A equipe francesa se prepara para enfrentar o Aston Villa, comandado por Unai Emery, amanhã, quarta-feira, na cidade austríaca de Salzburgo, em busca de um início forte de uma nova temporada na qual almeja continuar acumulando títulos.

Luis Enrique: começamos a temporada com uma final

Luis Enrique destacou a importância da partida, apesar das circunstâncias difíceis que antecederam o confronto, afirmando: "Esta é a primeira partida oficial da temporada e, por isso, é muito importante para nós. Espero que possamos repetir o que fizemos no ano passado e que sejamos capazes de competir e lutar pela conquista da Supercopa".

O treinador espanhol apontou, em entrevista coletiva, que o início da temporada atual se assemelha bastante à temporada passada, no que diz respeito à dificuldade da preparação por causa do calendário de jogos internacionais, esclarecendo que a comissão técnica não teve tempo suficiente para trabalhar com o grupo completo.

Sobre o início da temporada, disse, conforme noticiado pelo jornal espanhol "AS": "Tive praticamente todo o período de descanso durante o verão. Agora nos sentimos revigorados e felizes em voltar, e estamos trabalhando para recuperar os jogadores gradualmente. Começar a temporada com uma final significa que fizemos um bom trabalho na temporada passada, e nosso objetivo é apresentar o melhor nível possível".

"Queremos vencer de novo, mas isso não é fácil"

Luis Enrique falou sobre as ambições do Paris Saint-Germain na nova temporada, ressaltando que a equipe ainda coloca grandes objetivos à sua frente.

E disse: "Claro, definimos objetivos ambiciosos desde o início e continuaremos a trabalhar dessa forma. Todos acham que somos capazes de vencer novamente, mas isso é apenas teoria, e precisamos comprovar isso dentro de campo".

E acrescentou: "Queremos vencer mais uma vez, mas a coisa não é fácil".

Crise na preparação: "Não sei em que estado estão os jogadores"

As principais mensagens de Luis Enrique durante a entrevista coletiva estiveram ligadas à dificuldade de preparar a equipe para a final, em meio à diferença nas datas de retorno dos jogadores.

E esclareceu: "O ano passado foi excepcional, e este ano também. Do ponto de vista da preparação, é difícil administrar o número de minutos que cada jogador pode disputar".

E prosseguiu: "Vamos tentar jogar no melhor nível possível. Queremos estar na melhor forma possível no fim da temporada, e não necessariamente no seu início".

Sobre o período de preparação, o treinador espanhol disse: "Sofremos muitas ausências durante os jogos da pré-temporada e, por isso, é difícil prever quem estará em condições de jogar".

Em seguida, soltou sua frase de destaque: "Não tenho jogadores. Alguns jogadores voltaram na segunda-feira, e outros voltaram na semana passada. Tentamos nos preparar da melhor maneira possível, mas não sei em que condição física estarão nossos jogadores".

Uma final europeia em circunstâncias excepcionais

Luis Enrique considera que a natureza da temporada atual tornou a preparação para a partida diferente do habitual, especialmente com a incorporação tardia de vários integrantes da equipe.

E disse: "É importante para qualquer equipe vencer um título europeu, e veremos que tipo de partida as duas equipes conseguirão apresentar amanhã".

O treinador espanhol espera que sua equipe consiga, apesar dessas circunstâncias, atingir o nível exigido no primeiro teste oficial, antes de entrar em uma longa temporada na qual o Paris Saint-Germain terá pela frente grandes desafios em diferentes frentes.

Elogios ao prestígio do técnico e do jogador espanhol

Em outro contexto, Luis Enrique elogiou o nível alcançado pelos técnicos e jogadores espanhóis, considerando que o futebol de seu país manteve sua presença no topo por longos anos.

E disse: "Há muitos anos, o futebol espanhol está nos mais altos níveis, tanto no que diz respeito aos técnicos quanto aos jogadores, e isso nos faz sentir orgulho. O jogador espanhol, assim como o técnico espanhol, goza de grande reconhecimento".

Ele apontou a conquista do segundo título mundial pela seleção da Espanha, manifestando sua esperança de que isso represente o início de uma nova fase de sucessos para a seleção e para o futebol espanhol.

E encerrou sua fala fazendo referência ao legado futebolístico fundado por Luis Aragonés, e depois à evolução que o futebol espanhol conheceu com o Barcelona de Pep Guardiola, considerando que essas experiências contribuíram para consolidar um estilo baseado na posse de bola e no jogo coletivo, abrindo caminho para a geração atual.