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Enrique elogia Dembélé após a crítica e responde à pergunta espinhosa

Bola de Ouro
Luis Enrique
O. Dembele
PSG x Slovan Bratislava
PSG
Slovan Bratislava
Liga dos Campeões
Espanha
França
Eslováquia

O treinador espanhol indica 4 estrelas do Paris para conquistar a Bola de Ouro

Luís Enrique, treinador do Paris Saint-Germain, não hesitou em elogiar seus jogadores após a grande vitória sobre o Slovan Bratislava por 6 a 1, pela Liga dos Campeões da Europa, antes de se ver diante da espinhosa pergunta sobre a corrida pela Bola de Ouro, tendo em vista que sua equipe conta com um grande número de candidatos ao prêmio.

O Paris Saint-Germain fez um início forte em sua caminhada europeia, apesar do começo irregular no cenário nacional, no Campeonato Francês, onde ficou em dois empates e sofreu uma derrota.

A equipe parisiense impôs seu domínio diante do Slovan, graças aos três gols de Ferran Torres e aos dois de Ousmane Dembélé, que também deu duas assistências para o companheiro, além do gol de Fabián Ruiz.

Enrique elogia Dembélé

Luís Enrique promoveu diversas alterações em sua escalação durante a partida, poupando alguns de seus astros, enquanto Dembélé atuou por apenas uma hora, dentro do processo de recuperar gradualmente sua condição.

O treinador espanhol demonstrou grande admiração pelo que apresentou seu astro francês e disse, em declarações à rede Canal+ após a partida, reproduzidas pela rede "Foot Mercato": "Fizemos um trabalho excelente e jogamos muito bem."

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Em seguida, destinou um elogio especial a Dembélé, afirmando: "Hoje, acho que quem mais me surpreendeu foi Ousmane Dembélé. Que força! Com a bola e sem ela."

E acrescentou: "Isso é porque ele recebeu críticas minhas? Não, não, esse é o próprio Ousmane. Quando vejo esse nível do Ousmane, é algo muito prazeroso, e eu me divirto ao vê-lo todos os dias com essa ambição."

Enrique havia deixado Dembélé de fora entre os dois tempos do confronto com o Rennes, antes de lhe conceder um período de descanso fora do centro de treinamentos da equipe no início da temporada, a fim de recuperar suas energias.

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Enrique abre a porta para 4 astros

O treinador do Paris Saint-Germain abordou a disputa pela Bola de Ouro, tendo em vista a presença de mais de um jogador de sua equipe entre os candidatos.

Enrique disse: "Há apenas uma pessoa que deve escolher os jogadores que participam. Tentei escolher os melhores jogadores para esta partida, mas Khvicha Kvaratskhelia e Doué são dois jogadores incríveis."

E, ao ser questionado sobre a corrida pela Bola de Ouro, o treinador espanhol não restringiu sua escolha a um único jogador, afirmando: "Khvicha pode vencê-la, assim como Dembélé, Vitinha e Fabián."

E acrescentou: "Isso é algo maravilhoso para mim e para a nossa torcida. Ter esse número de jogadores capazes de vencer a Bola de Ouro."

Apesar de reconhecer a existência de um grande número de candidatos dentro de sua equipe, Enrique frisou que não é muito fã de prêmios individuais.

E disse: "Nossa torcida grita hoje: Ousmane, Bola de Ouro, mas no futuro talvez ouçamos esse grito por outro jogador."

O Paris Saint-Germain conta com 10 jogadores candidatos ao prêmio Bola de Ouro dentre os 30 candidatos, sendo eles: Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia, Achraf Hakimi, Fabián Ruiz, Nuno Mendes, Vitinha, Marquinhos, João Neves, Willian Pacho e Ferran Torres.

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