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Enrique e Emery em busca da glória: recorde de Mourinho e Zidane sob ameaça na Supercopa Europeia

PSG x Aston Villa
PSG
Aston Villa
Super Copa da UEFA
Luis Enrique
U. Emery
J. Mourinho
Z. Zidane
França
England
Áustria
Espanha
Portugal

Quem leva a melhor no confronto totalmente espanhol?

O espanhol Unai Emery, técnico do Aston Villa, tem uma oportunidade de ouro para conquistar diversos feitos pela porta da Supercopa da Europa, quando sua equipe enfrentar o Paris Saint-Germain na noite desta quarta-feira, na cidade austríaca de Salzburgo.

Emery seguiu escrevendo a história na temporada passada, quando reforçou seu recorde como o técnico com mais títulos da Liga Europa, ao elevar sua contagem para 5 troféus na competição.

O tabu da Supercopa da Europa

Mas o treinador espanhol tem um retrospecto completamente diferente na Supercopa da Europa, já que nunca conquistou o título, apesar de ter disputado a final 3 vezes.

Sua primeira tentativa veio quando era técnico do Sevilla, quando perdeu para o Real Madrid por 2 a 0, em 2014, antes de cair no ano seguinte diante do Barcelona pelo placar de 5 a 4, após a prorrogação.

Já sua terceira tentativa veio em 2021, quando estava à frente da comissão técnica do Villarreal, mas fracassou novamente na busca pelo título.

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O curioso é que Emery, depois de levar o Sevilla ao título da Liga Europa pela terceira vez consecutiva, em 2016, deixou o clube para assumir o comando do Paris Saint-Germain, que ele enfrentará hoje na final da Supercopa da Europa.

Será que ele conquista o título pela sexta vez?

Emery tem 5 títulos em competições de clubes da UEFA, todos conquistados na Liga Europa, o que o torna candidato a superar lendas da profissão caso vença a Supercopa, segundo estatísticas do "Squawka".

Com seus cinco títulos, o treinador espanhol iguala uma série de grandes técnicos da história do futebol europeu, sendo eles Bob Paisley, Zinedine Zidane, Nereo Rocco, José Mourinho e Louis van Gaal.

E, caso conquiste o sexto título, ele ultrapassará esse grupo, igualando-se à lenda italiana Arrigo Sacchi.

Nesse caso, na lista dos técnicos mais vitoriosos em competições de clubes europeus, só o superariam Carlo Ancelotti, com 11 títulos, além de Pep Guardiola, Sir Alex Ferguson e Giovanni Trapattoni, cada um deles com 7 títulos.

Enrique para alcançar as lendas

Por sua vez, Luis Enrique, técnico do Saint-Germain, já possui dois títulos da Supercopa da Europa, depois de levar o Barcelona à conquista em 2015 e, em seguida, comandar o Paris Saint-Germain rumo ao título em 2025.

O treinador espanhol também já havia vencido o torneio como jogador, em 1997.

E, caso tenha sucesso em levar o Paris Saint-Germain ao título novamente, Luis Enrique se tornará o terceiro técnico da história a conquistar a Supercopa da Europa 3 vezes ou mais, juntando-se ao italiano Carlo Ancelotti, dono do recorde com 5 títulos, e a Pep Guardiola, que a levantou 4 vezes.

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