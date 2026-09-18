Luis Enrique, técnico do Paris Saint-Germain, falou sobre a disputa da Bola de Ouro, antes da partida de sua equipe contra o Olympique de Marseille, neste domingo, pelo Campeonato Francês.

O jornal AS publicou as declarações de Enrique durante a coletiva de imprensa, na qual o treinador espanhol afirmou não haver qualquer estratégia do clube francês em relação ao prêmio da Bola de Ouro.

Enrique não quis definir sua posição sobre a Bola de Ouro, nem escolher um candidato para vencê-la, mas garantiu que espera que o prêmio vá para um dos jogadores do Paris Saint-Germain.

E prosseguiu: "Estratégia? Nosso plano é vencer as partidas importantes. Essa é a nossa estratégia. Nós não decidimos nada como clube. Estamos felizes por ter 10 jogadores entre os 30 candidatos à Bola de Ouro".

E destacou: "Se tivéssemos a possibilidade de tomar a decisão, talvez colocássemos Doué também na lista. Por que Doué não foi indicado? Nós sempre defendemos nossos jogadores. Merecemos que a Bola de Ouro seja de um dos nossos jogadores".

E ressaltou: "Quem vai vencer a Bola de Ouro? Como clube, esperamos que ela seja conquistada por um dos jogadores do Paris Saint-Germain. Buscamos proteger nossos jogadores".

E esclareceu: "Favoritismo do Paris diante do Marseille? Não existem candidatos favoritos, especialmente quando se disputa uma partida de clássico. Estamos acostumados a ver equipes que são favoritas para vencer e depois perdem seus jogos".

E acrescentou: "Depois de analisar a partida da semana passada contra o Brest, devo dizer uma coisa: não foi o nosso pior jogo, mas foi o de menor qualidade entre as quatro partidas que disputamos. Diante do Monaco, fizemos uma partida excelente e perdemos. E em Rennes e Lille merecíamos mais. A partida contra o Brest foi a de menor qualidade, mas foi assim porque eles jogaram muito bem. Essa é a análise que posso apresentar".

E prosseguiu: "Uma mensagem a Bruno Genesio, técnico do Marseille? Não posso desejar-lhe boa sorte no domingo porque ele é o treinador do adversário. Posso desejar-lhe boa sorte no futuro, mas no domingo não desejarei isso a ele. Vamos disputar uma partida complicada contra o Marseille, que trocou de treinador e do qual saíram muitos jogadores. Devemos estar preparados para qualquer cenário".

E finalizou: "Doué é um jogador impressionante, e é maravilhoso ter um jogador com essa mentalidade. Ele começou como titular, e acredito que atuou como titular na maioria das partidas do início da temporada. Estou feliz com o que vejo dele".

Vocês podem discutir os temas e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns do Kooora